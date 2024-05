La Yuasa Battery è ancora sotto i riflettori

L’amarezza delle semifinale persa contro Ravenna indubbiamente resta e pesa anche sul morale della Yuasa Battery. A Cuneo sabato scorso l’obiettivo dichiarato di Marchiani e compagni era quello di volare in finale per giocarsi il secondo dei te trofei stagionali anche se, a dire il vero, il più importante ha preso la via di Grottazzolina lo scorso 25 aprile in quel di Siena. La Coppa Italia era a tutti gli effetti un vero obiettivo della Yuasa ma stavolta lo stop è stato indotto da una squadra senza dubbio più in palla nella giornata. L’assenza di Bovolenta ha inciso poco su Ravenna che, giocando di fatto con tre schiacciatori di ruolo, ha anche tenuto molto bene in ricezione, uno dei fondamentali che solitamente non sorride alla squadra di Bonitta. Bene in ricezione, benissimo in battuta e difesa, per Grotta battere Ravenna è diventata impresa molto complicata, avendo anche sprecato quella situazioni break soprattutto nel secondo e terzo parziale che avrebbero potuto girare l’esito della contesa. Insomma un risultato che ha pesato su Grottazzolina, dal punto di vista dell’umore ma anche a Ravenna che in finale è stata superata con il massimo scarto da Brescia. Ecco dunque che, quando tutti si aspettavano l’ennesimo incrocio stagionale con i romagnoli, in realtà di scena domenica al Pala Grotta ci sarà Brescia. Domenica infatti il Palas di Grottazzolina sarà il teatro dell’ultimo atto ufficiale della stagione pallavolistica di A2. Il saluto ufficiale di Grottazzolina ad un campionato dominato, per l’approdo in Superlega. In palio la Supercoppa Italiana tra la vincente del campionato (Grotta appunto) e Brescia che ha vinto la Coppa Italia, in un’atmosfera decisamente particolare. Il taraflex sarà interamente tricolore proprio a sottolineare la straordinarietà del match che si andrà a giocare nel tardo pomeriggio e che avrà anche una copertura mediatica altissima. Per la Del Monte Supercoppa A2, giunta alla sua quarta edizione (fischio d’inizio alle ore 19), oltre alla consueta diretta su volleyball Tv è prevista anche la diretta su Sky Sport Max, ad impreziosire ulteriormente l’appuntamento di gala della stagione. Lo stesso canale di Sky che ha trasmesso in diretta anche la finale di domenica scorsa di Coppa Italia. E poi il giorno dopo, i dettagli sono attesi nei prossimi giorni, la città di Grottazzolina renderà omaggio ai suoi campioni con una grande festa in piazza per celebrare un traguardo storico ma soprattutto atteso da una vita a Grottazzolina.