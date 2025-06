La Yuasa Battery è già proiettata nel futuro

Un solo tassello ufficiale per completare un roster già definito e rinnovato per metà, in vista della seconda stagione consecutiva in Superlega. All’appello manca solo una casella nel reparto dei centrali che dovrebbe essere annunciata proprio in queste ore anche se non ci sono grossi dubbi al riguardo, visto che in pratica alcune settimane fa si è auto-presentato in una intervista ai canali ufficiali di Modena. Parliamo di Dragan Santkovic che dopo cinque anni di Modena torna nelle Marche, ormai sua regione adottiva per sposare il progetto targato Yuasa Battery. A quel punto tutto l’organico sarà assolutamente svelato per la gioia del popolo della Yuasa Battery che però sta già fremendo per l’imminente apertura della campagna abbonamenti in vista della prossima stagione. Nei prossimi giorni si alzerà dunque il sipario sulla nuova campagna abbonamenti molto attesa visto che in tanti, hanno già chiesto informazioni in vista della prossima annata al PalaSavelli. Si parte dal dato straordinario dello scorso anno quando furono sottoscritti 685 abbonamenti. Un numero straordinario, considerando che l’obiettivo minimo che la società si era prefissata era quello delle 500 tessere, serenamente superato. Chiaramente non solo Grottazzolina è stata rappresentata in quel numero così alto di abbonati ma un intero territorio che ha saputo innamorarsi di una squadra che ha saputo emozionare ma soprattutto unire anche anime diverse, come per sua natura fa da sempre. Molti abbonati arrivarono da tutti i paesi della provincia e non solo, visto che alcuni abbonati erano di San Benedetto ed Ascoli Piceno. Un successo ribadito e anche messo in calce in occasione dello straordinario sold out del match contro Perugia con 3442 paganti e un colpo d’occhio che lasciò senza fiato.

Tanta attesa dunque per la presentazione della nuova campagna abbonamenti che ci sarà sabato mattina con la società ad alzare ufficialmente il sipario su quella che sarà ufficialmente la prossima stagione. Per rivedere in palestra la squadra e dunque iniziare la preparazione ci sarà da attendere la seconda parte del mese di agosto (le date precise tra non molto verranno comunicate) e dalla prossima settimana, il mondo targato M&G Scuola Pallavolo si sposterà in riva all’adriatico con la diciottesima edizione della Beach Volley Young Academy, ancora una volta pronta a regalare numeri incredibili per quanto riguarda gli iscritti.