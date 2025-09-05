La Yuasa Battery guarda ai giovanissimi

Continua la serie di allenamenti in fase di preparazione della Yuasa Battery Grottazzolina impegnata al PalaSavelli di Porto San Girogio in quello che è chiamato ad essere il catino infuocato e carico di passione pronto a spingere i ragazzi di coach Massimiliano Ortenzi in questa seconda stagione consecutiva in Superlega. Preparazione che continua a ritmo intenso e che, proprio come aveva annunciato il preparatore atletico Francesco Pison, in questo fine settimana e nei prossimi giorni inizierà ad aumentare i carichi puntando sulla forza, elemento fondamentale ai massimi livelli del volley italiano e non solo. Ma servirà come dicevamo un palas sempre molto caldo e ricco di passione, ma soprattutto pronto ad ospitare tante famiglie e la parte più bella e sana dello sport: i giovani.

Proprio per questo e per venire incontro alle esigenze dei giovani e delle famiglie la Yuasa Battery Grottazzolina ha voluto guardare in quella direzione pensando ad un abbonamento speciale proprio gli Under 12, i piccoli grandi cuori Yuasa che la società vuole vedere sugli spalti, pronti a colorare e riempire di energia il PalaSavelli. In tal senso per proprio a questo fine la società ha puntato su una tariffa speciale per loro che con solo 60 euro potranno assistere a tutte le undici gare interne di Superlega senza alcuna distinzione di settore. Il prezzo infatti è identico per tutti i settori e dunque si potrà scegliere, al momento della sottoscrizione, se stare in curva, tribuna centrale o laterale. Questo proprio perché il filo conduttore del mondo Yuasa Battery Grottazzolina sono i ragazzi come testimonia l’importanza della M&G Scuola Pallavolo con 300 tesserati all’attivo e numeri in continua crescita.

Da quest’anno poi è a disposizione anche l’M&G Point di Grottazzolina in Corso Vittorio Emanuele II dove è possibile acquistare gli abbonamenti o anche, durante il campionato, i singoli biglietti per le gare casalinghe. Il point è aperto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, il sabato al mattino dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20 mentre la domenica dalle 10 alle 12; in alternativa c’è la possibilità di acquistare l’abbonamento su Vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati. Già lo scorso anno i giovanissimi al Palas erano tanti e in continua crescita di giornata in giornata, facendo sentire tutto il proprio tifo e la loro passione, ricompensati dai successi della squadra ma anche dai tanti selfie e dai tanti autografi di fine gara con i campioni della Yuasa e Battery e non solo.