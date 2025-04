La Yuasa Battery in campo con le scuole

La Yuasa si prepara a limare gli ultimi dettagli in vista della gara di Cisterna in programma domenica alle 19 che segna anche l’inizio della corsa ai Playoff Challenge che mettono in palio il quinto posto finale. Ma intanto in casa Yuasa si guarda anche fuori dal campo con i tanti progetti che la M&G sta mettendo in campo con le scuole. La cornice è il festival Sportiva-Mente e la riproposizione di un progetto giunto al suo secondo anno, che vede una trama fitta di relazioni, che coinvolgono l’Isc Cestoni di Montegiorgio, la Fondazione Lavoroperlapersona Ets e la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo.

A Montegiorgio e a Grottazzolina è andato infatti in scena "Edugame", laboratorio ludico educativo della Fondazione Lavoroperlapersona Ets. Un grande gioco proposto in diversi contesti di formazione e di lavoro che si rivolge a "giocatori" di tutte le età. La Fondazione Lavoroperlapersona Ets ha proposto l’Edugame dal titolo "Talenti in gioco", strutturato ad hoc per le seconde classi dell’Isc Cestoni di Montegiorgio, con l’obiettivo di promuovere il talento e la vocazione di ognuno.

La M&G si è fatta promotrice di questa iniziativa, sostenuta economicamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo chepunta a fare riflettere sui temi del talento e dello scarto. Nelle due mattine, gli educatori e pedagogisti per la Fondazione Lavoroperlapersona Ets Davide Cartuccia e Sonia Palermo sono stati coadiuvati dalle educatrici e allenatrici della M&G Scuola Pallavolo Valeria Di Carlo, Francesca Trapè e Anita Garagliano. Attività che sono state svolte in collaborazione con il personale docente dell’Isc, con la professoressa Antonella Beleggia e la dirigente Alessandra Pernolino.

Sia a Montegiorgio che a Grottazzolina che a Monte San Pietrangeli hanno partecipato le secondi classi della scuola media. Il gioco ha occupato tre ore di lezione svolgendosi in tre fasi. Nella prima parte i ragazzi, giocando nelle loro classi, sono stati facilitati a fare una riflessione sui concetti di talento e vocazione. La seconda fase li ha visti coinvolti in un grande gioco a squadre attraverso prove fisiche e mentali con l’obiettivo di valorizzare il talento di ciascuno, esaltando le particolarità di ognuno e riflettendo anche sulla fragilità non come limite ma come risorsa. Nella terza ed ultima fase, sempre nell’ottica del gioco, hanno concluso l’esperienza condividendo nuovi significati e apprendimenti, con attenzione al valore educativo dell’errore.