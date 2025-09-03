"La Yuasa Battery mette benzina nel motore"

Giornate calde intense di preparazione quelle che sta trascorrendo la Yuasa Battery Grottazzolina e con il passare dei giorni aumentano sensibilmente anche i carichi di lavoro perché mettere benzina e fare il pieno è determinante in questa fase. A spiegare nel dettaglio tutti i segreti di questa fase di lavoro ci pensa Francesco Pison, preparatore atletico della Yuasa Battery e montegiorgese doc, autentica istituzione a Grottazzolina: "Sta andando tutto bene. I ragazzi sono arrivati tutti già in una buona condizione. Fino ad ora abbiamo insistito molto sul tenere un po’ tutti sulla corda, sia chi aveva fatto di più durante l’estate sia chi aveva lavorato un po’ meno. Adesso è una fase di conoscenza molto importante in sala pesi e in palestra proprio mentre ci avviciniamo ad un periodo, a partire da questo weekend, in cui inizieremo a lavorare di più sulla forza per mettere dentro una base importante per il resto della stagione". Poi chiaramente ogni atleta in virtù del proprio storico personale ha delle esigenze differenti rispetto agli altri e va individuato il percorso migliore per ognuno. "Ci sono tanti aspetti da considerare quando si prepara un programma fisico. L’età, il ruolo e le abitudini soprattutto quando ci sono ragazzi esperti che sono abituati a fare certi tipi di lavori: in tal senso ci si viene incontro per determinare l’equilibrio migliore. Chiaro che la conoscenza del materiale umano è molto importante. Partiamo già da un blocco dell’anno scorso molto importante e quindi per me il lavoro è stato più facile da questo punto di vista. Ma devo dire che tutti i ragazzi sono disponibili e quindi per ora non ci sono stati assolutamente problemi e il lavoro scivola via nel modo migliore".

E’ la fase fisica forse più importante della stagione perché, con il campionato che inizia a fine ottobre, è questo il momento nel quale serve maggiore attenzione verso ogni dettaglio di natura fisica. "Sappiamo tutti che la capacità che serve maggiormente nella pallavolo è la forza. Andiamo a determinate una base in tal senso con carichi importanti e basse velocità sugli esercizi fondamentali per poi, avvicinandoci alle gare ufficiali, lavorare di più sulla potenza. Per fare questo si procederà o abbassando i carichi con velocità maggiori oppure aprendo maggiormente gli angoli di sviluppo degli esercizi". Tanto sudore dunque per Fedrizzi e compagni ma è assolutamente necessario in questo momento della stagione.