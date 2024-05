La Yuasa Battery non si ferma: "Vogliamo essere protagonisti"

Non si ferma la fame di vittorie della Yuasa Battery Grottazzolina che si aggiudica 3-1 l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia di A2 a Cantù, nonostante una settimana di grandi festeggiamenti per il traguardo della Superlega conquistato domenica scorsa. Il rischio era proprio quello di un calo di concentrazione dopo aver tagliato l’obiettivo stagionale della promozione. Ma accontentarsi non è un vocabolo che caratterizza questa squadra. Come anticipato coach Ortenzi ha mischiato le carte con capitan Vecchi in banda pr Cattaneo, Cubito al centro per Canella mentre in seconda linea in campo entrambi i liberi, Marchisio in fase di ricezione e Romiti in difesa. Soddisfatto coach Massimiliano Ortenzi: "E’ stata una gara proprio come ce l’aspettavamo. Noi avevamo deciso di cambiare qualcosa, ci aspettavamo che fossero aggressivi in casa al servizio e nel primo set abbiamo fatto errori gratuiti, qualche ingenuità ed invasione di troppo. Quando ci siamo messi in ritmo al cambio palla e al servizio, abbiamo fatto una buona pallavolo come nel secondo e terzo set. Il quarto è stato sempre punto a punto ma abbiamo risolto un paio di situazioni importanti che sono state decisive nelle fasi finali. Diciamo che ci portiamo alle spalle la scia di quanto fatto nel corso della stagione. Siamo stati bravi perché venivamo da poco allenamento e poco ritmo. La bravura è di essere riusciti a entrare in gara subito ma sapevamo che la gara si sarebbe accesa. Ho un gruppo, come detto già altre volte, che non vuole mai perdere. Poi nei set ai vantaggi si vince e si perde, dipende dalla gestione dei singoli episodi ma i ragazzi sono stati bravi".

Eppure qualche problema legato a malanni di stagione c’è stato anche per lo stesso coach: "Son partito con 39 di febbre e ho deciso di non misurarla più perché così non ce l’avrei avuta di sicuro (sorride, ndr). Importante era andare a Cantù e fare una bona gara per metterci nelle condizioni di fare delle gare importanti poi. Non credo che questa squadra molli, è costruita per fare bene. Vuole raggiungere la final four perché da gusto, ed ora l’obiettivo è quello di fare una buona gara domenica. In questa parte finale di stagione speriamo di essere protagonisti con meno peso sulle spalle, con il sorriso e poi vincere aiuta a vincere".

Ora lo sguardo a domenica prossima con il match di ritorno: alla luce di quanto accaduto all’andata per Grotta sarà sufficiente vincere due set (anche in caso di sconfitta) per accedere alla final four in programma il weekend dell’11 e 12 maggio a Cuneo. Un gustosissimo antipasto della finalissima di Supercoppa che si giocherà il 19 maggio in casa della Yuasa Battery, chiudendo ufficialmente la stagione 2023-24 della A2.