La Yuasa Battery riabbraccia Tatarov e Petkov

Un doppio argento mondiale a disposizione della Yuasa Battery Grottazzolina. Dopo lo splendido mondiale con la maglia dell Bulgaria, passando dal bagno di folla in patria da eroi, fino a Grottazzolina, sono sbarcati a Fiumicino da poche ore lo schiacciatore Georgi Tatarov e Iliya Petkov, accolti da una delegazione della Yuasa Battery per accompagnarli a Grottazzolina. Solo la super Italia di Fefè De Giorgi, al quinto mondiale della sua storia, è riuscita a fermare in finale la corsa della Bulgaria del tecnico italiano Chicco Blengini. Georgi e Ilya sono reduci dai festeggiamenti di piazza e ufficiali nella loro Sofia: prima il bagno di folla e poi il ricevimento ufficiale voluto dal presidente bulgaro Rumen Radev. A raccontare il sogno "quasi" Mondiale della Bulgaria è Elena Chahanova, corrispondente dall’Italia per la Radio Nazionale Bulgara dal 1999, ex pallavolista e proveniente da una famiglia che ha lo sport nel sangue. "Il mio compito è quello di raccontare il quotidiano e le esperienze degli sportivi bulgari in Italia e posso dire che tanti sono pallavolisti. Posso dire che il mondiale in Bulgaria è stato vissuto con grandissima partecipazione. Da noi il volley è lo sport numero uno, vissuto alla stessa maniera del calcio in Italia. Come in Italia si festeggia un mondiale, lo si fa da noi per il volley. Per me è stato strano vedere il poco spazio dato al volley qui: l’Italia ha fatto un qualcosa di incredibile. Il quinto titolo Mondiale è un traguardo super. La pallavolo italiana da sempre raggiunge risultati incredibile meriterebbe maggior risalto. Della nazionale bulgara conosco bene il coach Blengini che ho avuto modo di intervistare e anche Nikolov". Elena segue le vicende di Grotta già dallo scorso per la presenza fin dalla scorsa stagione di Tatarov: ora si bissa con Ilya. "Ho apprezzato e apprezzo molto come Grottazzolina ha seguito i pallavolisti e come rispetta gli atleti, dando il giusto modo di crescere e trovare la giusta intesa di squadra. Lo scorso anno ne è un esempio lampante: con una partenza in salita ma anche con la pazienza di credere nel lavoro che stavano facendo perché si rema tutti nella direzione giusta e c’è la capacità di valorizzare gli atleti. La pazienza che ha permesso a coach Ortenzi e al suo staff di ottenere un grande traguardo. Tatarov è cresciuto nel Cska Sofia, la mia squadra e conosco personalmente il suo tecnico: ha vissuto una grande crescita lo scorso anno in superlega. Petkov è nativo di Dorbich ed è punto fermo della Nazionale dove è protagonista da anni. Li seguirò con grande attenzione in questa loro stagione. Cercherò di esserci per qualche gara, appena possibile. Magari riuscirò, incrociando qualche impegno, a passare a vedere una gara al PalaSavelli. Vorrei toccare con mano una realtà tutta da scoprire ed anche da raccontare".

Roberto Cruciani