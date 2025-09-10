La Yuasa Battery sempre vicina ai giovani

Il connubio tra prima squadra della Yuasa Battery Grottazzolina e mondo giovanile trova soluzione di continuità anche in questa fase molto importante della preparazione. Gli atleti della Superlega sono impegnati direttamente con i carichi di preparazione che coach Ortenzi e il suo staff riservano loro in questo momento della stagione, tutto codificato per esser pronti per fine ottobre con l’inizio della stagione regolare. Ma la loro presenza al fianco della promozione nel territorio è fondamentale e la squadra non si tira mai indietro. Come avverrà questa sera alle 21,30 con un altro grande incontro nel panorama degli Open Day della Yuasa Battery Grottazzolina che abbraccia il territorio. Appuntamento è nel magnifico scenario di Servigliano, in quel gioiello di piazza Roma disegnata nel 1770 dall’architetto Virginio Bracci. Grazie alla collaborazione e al patrocinio del Comune di Servigliano saranno allestiti campi da gioco per tutti i bambini della media Valle del Tenna che vorranno approcciarsi alla pallavolo. Sarà presente la prima squadra della Yuasa Battery Grottazzolina, ospite a cena, nel salotto cittadino, del nuovissimo locale Monì Pub. In apertura di serata ci sarà il saluto ufficiale dei tamburini del Torneo Cavalleresco di Castel Clementino freschi vincitori a Foligno del Trofeo Trinci. Insomma l’unione della tradizione del territorio in senso stretto con chi quel territorio lo va a rappresentare in ambito nazionale e non solo. Ma le novità in casa Yuasa Battery non si fermano affatto qui perché il precampionato è anche e soprattutto un grande momento di preparazione e ti test amichevoli.

Proprio nella giornata di ieri è stato ufficializzato che la Yuasa sarà protagonista a Jesi, sabato 11 e domenica 12 ottobre, della Volley Cup al PalaTriccoli. In questa terza edizione del torneo con la Yuasa ci saranno anche Cucine Lube Civitanova, Allianza Milano e Gas Sales Piacenza. Una due giorni di grandissimo volley, uma gustosissima anticipazione di quello che attenderà la Yuasa Battery poche settimane dopo con l’avvio del campionato. Proprio lì alla prima giornata ci sarà l’attesissimo appuntamento con il derby delle Marche e la Yuasa che sarà protagonista in casa della Lube, avversaria anche nel torneo di Jesi. Due squadre che saranno pronte dunque a studiarsi reciprocamente in terra jesina in vista della grande sfida in programma all’Eurosuole a fine mese.