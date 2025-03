La Yuasa Battery si prepara al rush finale

Dopo i quattro giorni di sosta concessi da coach Massimiliano Ortenzi per staccare anche un po’ la spina al termine di un’annata lunghissima e intensa, la Yuasa Battery si ritorva oggi per riprendere la preparazione in palestra. Se la stagione regolare del campionato è ampiamente andata in archivio portando in dote una super salvezza nella massima serie nazionale, in realtà la stagione italiana e non della Yuasa non è affatto conclusa. C’è una gustosa doppia appendice, assolutamente non pronosticabile ad inizio stagione, che impegnerà su un doppio fronte i ragazzi di Grotta.

La prima prende il via lunedì con la partenza alla volta di Dubai. Lì saranno dieci giorni di allenamenti e sfide internazionali nel torneo ad invito cui proprio la Yuasa, come in passato diverse altre formazioni della Superlega, sono state chiamate in causa per partecipare. Una possibilità di crescita molto importante per i ragazzi di coach Ortenzi non solo perché si giocherà a buoni livelli ma soprattutto perché lo si farà al cospetto di realtà sportive differenti e dunque ci sarà un confronto importante. Il tutto però non è fine a se stesso anche se le partite in programma il 13, il 15 e il 17 sono importanti per qualificarsi eventualmente alla semifinale del 19 e poi eventualmente alla finale.

E’ un percorso reale di avvicinamento a quei play-off cui la Yuasa ha avuto accesso grazie al decimo posto finale in campionato e che prenderanno il via ad inizio aprile. In palio la qualificazione alla Challenge Cup, seconda competizione europea per importanza, che quest’anno vede ad esempio in finalissima la Lube Civitanova.

Insomma niente male il sogno europeo per una neopromossa in massima serie che ha potuto iniziare a costruire la squadra all’inizio solo a maggio in pratica, dopo il successo di Siena, quando le altre erano già quasi sistemate e con un budget indubbiamente inferiore a molte altre. Insomma, in campo cvi sarà ancora molto da dire tra marzo ed aprile ma allo stesso tempo si lavora dietro le quinte per determinare anche il nuovo roster che, è del tutto inevitabile, vedrà diversi volti nuovi. Demyanenko, è già noto da tempo, sarà protagonista in Polonia mentre anche su altri pezzi pregiati hanno messo gli occhi in tanti. Si viaggia dunque sul doppio binario: concludere la stagione al meglio e puntando a giocare con la mente sgombra da un lato, proiettarsi alla definizione della rosa per la prossima stagione dall’altro.