La Yuasa Battery si è messa di nuovo in moto

GROTTAZZOLINASettembre è tempo di volley anche in casa Yuasa Battery Grottazzolina. In palestra per la squadra di coach Massimiliano Ortenzi che si allena duramente e sta gradualmente aumentando i carichi per andare a puntare sulla forza in questa prima fase di preparazione. Ma come settembre è anche il mese del ritorno in palestra delle altre formazioni del panorama Yuasa. Lo hanno già fatto molte squadre del mondo Yuasa come la Serie B guidata da Michele Delvecchio insieme ad Andrea Nicolini che ha rinnovato il proprio organico per essere pronta alla nuova stagione. Ma lo hanno anche fatto le formazioni giovanili maschili e femminili, un autentico esercito che sta tornando gradualmente ad allenarsi. Tutto questo non ferma ovviamente l’attività di promozione che il mondo M&G Scuola Pallavolo sta portando avanti da tempo. Martedì il primo open day andato in scena a Porto San Giorgio, inizialmente programmato presso la Bambinopoli ma poi svoltosi al coperto. Oggi il secondo appuntamento e sempre a Porto San Giorgio presso la Pinetina Salvatori. In programma anche un terzo appuntamento quello del 7 settembre sul Lungomare Gramsci in occasione della Festa dello Sport organizzata dal Comune di Porto San Giorgio. L’opportunità di giocare, divertirsi, provare la pallavolo e iniziare magari un percorso di sport ma anche di amicizia e sani valori che potrebbe accompagnare i ragazzi nel corso degli anni. Ma il mondo degli Open Day organizzati dalla Yuasa Battery Grottazzolina non si limiterà e non si fermerà solo a Porto San Giorgio perché questo è un movimento di ampio respiro, capace di abbracciare e coinvolgere un intero territorio e moltissimi dei suoi comuni.

Oltre al trittico di appuntamenti sangiorgese ecco che ci saranno altri quattro appuntamenti per andare a provare l’emozione del volley. Il primo, sempre il 7 settembre e alle 15,30, a Piane di Falerone, il secondo invece il 10 di settembre a Servigliano dove già si svolgere attività di Mini Volley nel corso dell’anno fin dalla scorsa stagione. Si tornerà poi sulla costa fermana e precisamente a Pedaso venerdì 12 agosto alle 21,15 mentre questa serie lunga di appuntamenti si chiuderà "a casa" ovvero a Grottazzolina, il 14 settembre alle ore 6,30. Tante opportunità e tante occasioni epr conoscere il mondo del volley e soprattutto quello della M&G Scuola Pallavolo che offre anche ai più piccoli infinite possibilità di divertimento.