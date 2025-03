La Yuasa Battery si gode un derby di festa

Oggi è un giorno di grande festa per il volley marchigiano, all’Eurosuole di Civitanova va in scena il derby delle Marche della Superlega. Alle 18 la sfida tra Lube Civitanova e Yuasa Battery Grottazzolina chiuderà una stagione regolare assolutamente super entrambe. La Lube ha conquistato uno splendido terzo posto finale, dopo aver raggiunto la finale di Challange Cup e messo in bacheca un’altra Coppa Italia. Per la Yuasa la salvezza anticipata vale invece un mezzo scudetto e a Grotta lo sanno benissimo. Sarà un’invasione dal fermano quella di oggi perché oltre ai 300 biglietti spazzolati via in prevendita in tantissimi hanno provveduto ad acquistare il tagliando online attraverso vivaticket. In palio non ci saranno punti che pesano per la classifica ma di certo il prestigio di un derby da voler portare a casa e magari interrompere quel percorso netto casalingo (solo vittorie con massimo scarto) che la Lube ha messo a segno in questa stagione finora all’Eurosuole.

"Anche se sarà difficile proveremo ad interrompere questa serie – ha detto alla vigilia coach Massimiliano Ortenzi - arrivano da una semifinale di Coppa vinta, hanno una finale da giocare e arrivano ai play-off dalla terza posizione. Al di là di chi sarà in campo, esprimono sempre un’ottima pallavolo e quindi dovremo interpretarla bene dal punto di vista agonistico. Servirà limitare il loro gioco con palla vicino rete e in cambio palla, fondamentale in cui hanno un grande rendimento. In casa poi battono anche molto bene, quindi diventa tutto più complicato".

Questo dopo una settimana un po’ diversa dal solito. "Abbiamo lavorato un po’ meno perché serviva recuperare fisicamente e mentalmente dopo un cammino così dispendioso. Sarà sicuramente anche una festa e dovremo essere bravi a onorare quel tipo di palcoscenico, con tanto pubblico che ci seguirà. L’obiettivo è fare una buona partita e migliorare il risultato dell’andata perché quella sconfitta 3-0 non ci è piaciuta. Giocammo una buona pallavolo, perdendoci nel finale dei tre parziali. Ci siamo guadagnati l’opportunità di affrontare questo finale di stagione col sorriso, con la voglia di continuare a fare buone cose ma senza la frustrazione di dover fare qualcosa per forza. La stagione? Abbiamo fatto veramente qualcosa di importante, in maniera meritata, con due giornate di anticipo. Tutto questo essendo veramente squadra anche quando le cose andavano male. E’ questo il grande merito che questo gruppo si porta dentro e credo che tutti debbano riconoscere loro".

Roberto Cruciani