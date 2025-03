La Yuasa Battery si tuffa nel torneo di Dubai

Un volo di poco meno di quattro ore concluso in tarda serata con l’arrivo a Dubai. Questa la giornata della Yuasa Battery Grotrtazzolina che proprio ieri in mattinata è partita alla volta di Bologna per imbarcarsi alla volta degli Emirati Arabi Uniti per prendere parte ad un Torneo Internazionale di grande prestigio. Occasione molto importante per la squadra di coach Massimiliano per continuare a mantenere il livello tecnico e agonistico molto alto in vista del finale di stagione, proprio mentre in Italia hanno preso il via, anche con qualche risultato a sorpresa, i play-off scudetto. Proprio dai quarti di finale in corso di svolgimento usciranno le quattro squadre che andranno a completare il quadro delle sei formazioni al via appunto della poule che vale il quinto posto e di conseguenza anche la qualificazione alla Challange Cup della prossima stagione. Competizione europea che in questa stagione vede la Lube in finale, scendere in campo proprio nella giornata di oggi per l’andata delle semifinali, con ritorno nelle Marche previsto il 19 marzo al cospetto della squadra polacca del Lublin allenata dall’italiano Massimo Botti. Insomma una competizione di assoluto prestigio per la cui qualificazione si disputa appunto questo mini torneo a a sei squadre. Fase eliminatoria nel mese di aprile: cinque gare previste per ogni formazione. La Yuasa è già certa di affrontare due gare interne al PalaSavelli e tre in trasferta. Obiettivo quello di arrivare, al termine delle cinque giornate, tra le prime quattro per poi affrontare la semifinale e l’eventuale finalissima. Per raggiungere nel miglior modo possibile quel momento della stagione quale migliore occasione di confrontarsi, in questa settimana abbondante, con squadre di livello internazionale a Dubai con l’obiettivo di mantenere il livello di forma molto alto. Primi approcci arabi nella giornata di oggi, in vista anche dell’esordio previsto appunto domani alle ore 21 arabe per il primo dei tre match eliminatori della Poule A: le altre due sfide in programma il 15 e 17 marzo. Le migliori due di ogni girone accedono in semifinale e poi sono previste anche finale di consolazione e finalissima, quest’ultima il 20 marzo. E’ possibile seguire l’intera competizione e tutti i match live, gratuitamente, su Dubai Sport Channel: anche a migliaia di chilometri di distanza i tifosi della Yuasa potranno seguire le gesta dei propri beniamini.

r.c.