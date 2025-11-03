La Yuasa Battery spreca troppo. A Padova arriva un’altra sconfitta

SONEPAR

3

YUASA BATTERY

1

SONEPAR : Gardini 12, Zoppellari 1, Diez (L1), Stefani, Polo 3, Nachev, Toscani (L2), Todorovic 2, Bergamasco, Orioli 21, Trucchio 7, McRaven, Maslulovic 15, Held 3, All. Cuttini

YUASA BATTERY: Golzadeh 23, , Magalini 3, Cubito (L2), Vecchi 1, Falaschi, Stankovic 3, Pellacani 3, Petkov 6, Petkovic 0, Fedrizzi 12, Marchiani, Koprivica, Tatarov 9, Marchisio (L1)

Parziali: 25-22 (26’), 26-24 (29’), 20-25 (30’), 25-21 (27’)

Quarta sconfitta per la Yuasa Battery Grottazzolina che cede a Padova nel secondo scontro diretto in trasferta nell’arco di appena quattro giorni. Ko che pesa molto anche per la dinamica in quanto la squadra di coach Ortenzi ha avuto più volte l’opportunità di allungare la sfida al tie-break ma non ci è riuscita nel finale di un convulso quarto set. Due set quasi in fotocopia i primi due quelli disputati a Padova. Nel primo locali che conducono sempre di due o più lunghezze ma Grotta ha il merito anche grazie ad i cambi di rientrare in partita, spinta da un ottimo Golzadeh, autore di otto punti nel parziale con il 70% in attacco. Non bastano un paio di turni importanti di Vecchi nel finale di primo set con Padova che alla fine allunga di nuovo e si porta in vantaggio di un set.

Il secondo parziale ha una storia del tutto simile con Grotta che però tallona e rimane sempre agganciata a Padova con coach Ortenzi che chiama in causa anche Fedrizzi, oltre al doppio cambio con Marchiani e Petkovic. C’è grande equilibrio fino alla fine ma un paio di contrattacchi non sfruttati fanno la differenza in negativo per Grottazzolina che si trova sotto di due parziali. Nel terzo set è una Yuasa differente con Tatarov in campo fin dall’inizio per un Magalini in ombra. Yuasa che reagisce molto bene nel set, migliora il ritmo al servizio trovando anche punti diretti che pesano come macigni. Allunga la squadra di coach Massimiliano Ortenzi che ritrova ritmo anche al centro e allunga con grande decisione. Non basta a Padova cambiare quasi completamente il sestetto, Grotta gestisce come meglio non potrebbe il set e riapre la sfida 2-1.

Il quarto parziale è una battaglia punto a punto. Padova scatta avanti nei primi punti e sembra poter gestire al meglio la situazione ma Grotta, spinta ancora dal solito Golzadeh, si rifà sotto e mette il naso avanti a quota 12. Inverte la tendenza però Padova che piazza un super parziale fino al 17-13 per il rosso a Petkov. Sembra finita ma il turno al servizio di Golzadeh sposta l’ago della bilancio per Grotta che si porta 19-17 (con Marchiani per Falaschi) sprecando la palla del +3. E’ il momento decisivo e Padova dopo quota 20 allunga definitivamente e si porta a casa il 3-1 finale.