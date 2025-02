"La Yuasa Battery sta giocando ad alto livello"

Nella bolgia del PalaSavelli domenica scorsa è diventato top scorer di una gara intensa che alla fine ha premiato la sua Yuasa Battery con il successo al tie-break. E pensare che dopo qualche punto a rischiato di dover abbandonare definitivamente il campo per una distorsione alla caviglia. Dusan Petkovic ha messo a terra 29 punti nel successo contro Milano, conquistandosi con pieno merito il titolo di miglior giocatore di giornata. Sarebbe stata una beffa per lui un altro infortunio dopo i guai avuti nel corso della stagione, ma ora la sua presenza in campo è pesante come un macigno vero. "E’ stata un’emozione molto bella giocare davanti a un pubblico che spinge sempre in questa maniera. Siamo contentissimi di aver vinto contro una squadra fortissima come Milano che esprime un’ottima pallavolo. La mia gioia è veramente per la squadra che si impegna al massimo e lavora tantissimo ma soprattutto per questi tifosi che ci seguono sempre e senza sosta".

Basta guardare avanti di pochi giorni per capire che sulla strada di Grotta ci sono altre quattro battaglie assolute, nelle quali puntare a prolungare la striscia di sette risultati utili consecutivi (di cui ben cinque vittorie) e archiviare cosi in fretta il discorso permanenza in Superlega. E domenica inizia questa mini-serie con il botto perché al PalaSavelli arrivano i Campioni d’Italia di Perugia che devono blindare il primo posto dall’assalto di Trento. Ma fondamentale sarà guardare in casa propria e dare il massimo in ogni momento. "Secondo me adesso stiamo giocando veramente ad alto livello, come stiamo cercando di fare da inizio campionato. Per una formazione che arriva per la prima volta in Superlega non è assolutamente facile, il livello è veramente altissimo e tutte le gare sono di un livello incredibile. Noi vogliamo continuare su questi livelli anche contro Perugia, ma in generale vogliamo continuare a fare questa pallavolo. Ci proviamo sempre, in ogni gara: tutti i match sono assolutamente intensi e contro Perugia giocheremo al massimo".

Ma l’attesa per il grande match di domenica alle 16 è altissima, da giorni infatti arrivano incessanti le richieste di biglietti e accrediti con il circuito Vivaicket preso d’assalto per non perdersi l’appuntamento con un match spettacolare. Aperti anche i consueti canali societari: biglietteria al PalaGrotta oggi dalle 18 alle 20; al Palasavelli invece domani e sabato dalle 16.30 alle 19.30 mentre domenica dalle 10 orario fino ad inizio gara.

Roberto Cruciani