La Yuasa Battery torna da Piacenza a mani vuote

GAS SALES

3

YUASA BATTERY

0

GAS SALES BLUENERGY : Brizard 1, Kovacevic 5, Simon 12, Romanò 13, Maar 9, Galassi 8, Loreti (L), Scanferla (L), Andringa 0, Bovolenta 0. N.E. Kedzierski, Ricci, Gueye. All. Anastasi

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Zhukouski 2, Tatarov 8, Comparoni 8, Petkovic 10, Fedrizzi 10, Demyanenko 6, Marchisio (L). N.E. Antonov, Cubito, Vecchi, Mattei, Marchiani, Cvanciger, Schalk. All. Ortenzi

Arbitri: Serafin, Lot

Note – Parziali: 25-23, 25-21, 25-20. Durata set: 29′, 28′, 29′; tot: 86′

Ancora una sconfitta per la Yuasa Battery Grottazzolina, battuta per 3-0 al PalaBanca dalla Gas Sales Bluenergy Piacenza nell’anticipo della 10^ giornata di Superlega. La squadra di Ortenzi, ultima in graduatoria ancora a caccia del primo successo, lotta con orgoglio ma è costretta ad alzare bandiera bianca contro la terza in classifica.

LA GARA. Nel primo set c’è grande equilibrio nei primi scambi: Fedrizzi e Simon scaldano il braccio, con Piacenza che approfitta di qualche imprecisione grottese per prendere la leadership. Galassi a muro e le giocate di Romanò allargano la forbice fino all’11-6, ma Grottazzolina non molla e con Comparoni e Petkovic inizia a risalire la china. Demyanenko e Tatarov cavalcano il break fino al 17-16, poi tramutato nel pareggio a quota 22 che mantiene aperti i giochi. Lo scatto decisivo, però, lo piazza Piacenza che con Romanò e l’errore al servizio di Demyanenko si prende il primo parziale sul 25-23.

Nel secondo set è ancora l’equilibrio a regnare nei primi scambi: la squadra di Ortenzi gioca con orgoglio ed ottime scelte tattiche, ma al servizio non riesce a trovare la continuità giusta per mettere in difficoltà la solidità piacentina. La Yuasa Battery mette la testa avanti sul 6-7, ma il punto a punto resta immutato: Romanò guida l’attacco di Piacenza, con le squadre che arrivano a braccetto sul 17-17. Come nel primo set, sono i padroni di casa a mantenere i nervi saldi negli scambi conclusi: Simon e Galassi sono chirurgici a muro ed in attacco, piazzando il break decisivo che porta la Gas Sales a conquistare anche il secondo set (25-21).

Piacenza gioca con l’inerzia anche in avvio di terza frazione, salendo sul 4-1 che costringe Ortenzi a fermare il gioco. Grottazzolina non molla e con il cuore risale ancora la china: Tatarov e Petkovic trovano i varchi giusti per il 10 pari, con i grottesi che piazzano anche il sorpasso con due ace di Fedrizzi (13-15). La Yuasa Battery sembra poter scappare e riaprire la gara, ma sul più bello Piacenza torna a macinare gioco: Simon e Maar piazzano il break decisivo, lasciando al palo Grottazzolina che cede con onore sul 25-20.