La Yuasa Battery va ko nel test contro Latina

Ultimo test ufficiale andato in scena giovedì sera contro Cisterna da parte della Yuasa Battery Grottazzolina, prima dell’esordio ufficiale in Superlega, data sul calendario da fissare il prossimo 29 settembre quando al Pala Savelli sarà di scena Monza. Iniziativa voluta dal Comitato Fipav Abruzzo che ha ospitato due protagoniste della prossima Superlega appunto come Cisterna e Grottazzolina per un antipasto gustoso della prossima stagione della massima serie di volley maschile. Un test che ha visto prevalere Cisterna in tre set con Grotta ancora una volta arrivata sempre punto a punto nei primi parziali, mancando la stoccata decisiva in particolare nel secondo set, con tanto di set point sciupati. Formazione finora tipo per la Yuasa Battery con Zhukouski al palleggio in diagonale con Petkovic, Demyanenko e Mattei centrali, Fedrizzi e Antonov in banda e Marchisio libero, con Tataorov e Comparoni in campo dall’inizio del terzo parziale. Questo il punto di vista di coach Massimiliano Ortenzi al termine della gara: "C’è tanto da lavorare. Cisterna ha un livello di gioco molto alto e un gran ritmo in cambio palla, si fa fatica a trovare break contro di loro. Siamo stati bravi nel secondo a costruirci la possibilità di stare attaccati e avere la palla per chiudere il set. Dobbiamo essere lucidi in quelle situazioni di break point per chiudere al favore. Nel primo e nel terzo set abbiamo fatto fatica ad avere il cambio palla: in quelle fasi dobbiamo stare li attaccati ed essere disposti a sopportare la frustrazione di qualche passaggio a vuoto. In alcune cose abbiamo fatto bene, penso a muro e servizio, ma in altre dobbiamo crescere e farlo in fretta. Farlo con l’atteggiamento giusto, dobbiamo essere meno frenati". Poi il discorso si allarga alla prospettiva che vede tra poco più di una settimana l’esordio assoluto in Superlega, in casa al Pala Savelli dove è attesa una gran cornice di pubblico.

"Abbiamo del potenziale e dobbiamo esprimerlo velocemente perché poi diventa più difficile. Il discorso non è legato a vincere o perdere una amichevole ma è sulla qualità che si mette in campo e contro Cisterna abbiamo fatto forse un passettino indietro. I ragazzi sono degli agonisti, sanno stare in campo e quando si alzerà il livello della competizione in campo sapranno fare meglio di così. Ma farlo nel modo giusto – conclude Ortenzi - continuando a lavorare in campo, sapendo quali sono i nostri limiti e sapendoli mascherare il più possibile".

Roberto Cruciani