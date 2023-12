La Yuasa Battery vince e chiude in bellezza

Yuasa Battery

YUASA BATTERY: Cubito, Vecchi, Lusetti 2, Canella 7, Mattei 2, Bruening 37, Ferraguti, Mitkov, Romiti Andrea, Fedrizzi 8, Marchiani, Romiti Roberto (L2), Marchisio (L1), Cattaneo.

WOW GREEN HOUSE: Pinelli, 1 Spignese (L2), Argenta 17, Canuto 4, Lyutskanov 13, Presta 9, Rossini (L1), Biasotto, Spagnuolo, Capello, Schioppa, Gatto, Marra 9, Agrusti. All. Passaro

Parziali: 28-26 (31’), 25-22 (26’), 29-27 (32’)

Arbitri: Autuori – Colucci

Sono 12 su 13 per Grotta che chiude il 2023 casalingo con uno splendido 3-0 ai danni di un’Aversa che ha lottato, portando due set su tre ai vantaggi la capolista che però ha chiuso con il massimo scarto. Turno in battuta di Lusetti sulla P1 avversaria che riporta avanti Grotta dopo un avvio di marca campana. Impressionante Bruening che chiude la gara con 37 punti, praticamente un record per una gara durata appena tre set: strepitosa la sua prestazione con un 62% in attacco su 52 palloni serviti. Aversa però resta incollata a Grotta e il secondo break arriva nella stessa rotazione con due errori consecutivi di Aversa che scavano il solco che però Aversa riesce a sopperire nell’omologa posizione di P1 di Grotta con Bruening che viene murato due volte. Si va ai vantaggi dove a togliere le castagne dal fuoco è ancora Bruening (12 punti nel parziale) con un ace su Rossini per il 28-26.

Secondo set che non si discosta molto dal primo, sono gli attacchi di Bruening a trascinare Grotta anche se Argenta, sul campo opposto, risponde presente. Grotta mantiene sempre un buon vantaggio, frutto di turni al servizio positivi con Lusetti in particolare. Aversa ha spunti d’orgoglio e rimane attaccata al match anche finale ma l’allungo decisivo è ancora firmato Bruening con il 25-22 finale che arriva però con un errore ospite dai nove metri. In entrambi i primi due parziali si è rivisto, anche se solo al servizio, Manuele Marchiani out da settimane per problema al dito di una mano.

E’ un terzo set ancora una volta equilibrato e he si sviluppa su diversi break e contro Break con la Yuasa avanti fin dall’avvio ma Aversa abile a impattare a quota 19 con un diagfonale di Argenta che costringe al time-out Ortenzi. Argenta piazza due colpi che valgono l’allungo ospite 21-23 e ancora un time-out Ortenzi. La reazione Yuasa è veemente con Bruening che impatta, Cattaneo che piazza il muro del match point annullato da Argenta. Chiude Fedrizzi con un grande ace per il 29-27 e per l’apoteosi di una Pala Grotta carico di entusiasmo.

Roberto Cruciani