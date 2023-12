La Yuasa Battery vuole chiudere in bellezza

Sarà un boxing day targato Yuasa Battery che martedì alle ore 20,45 sarà di scena in casa contro Aversa per quella che sarà l’ultima gara non solo del 2023 ma anche l’ultima di un girone di andata decisamente superlativo. Obiettivo quello di centrare la dodicesima vittoria di fila contro Aversa appunto, che al momento staziona al nono posto. Ma occhio ai campani che hanno costruito la porzione principale del proprio bottino tra le mura amiche e che nelle ultime due uscite è stata capace di regolare, sempre al tie break, formazioni blasonate quali Siena e Brescia. Formazione affidata alle mani esperte di coach Sandro Passaro (ex Tuscania), la Wow Green House è squadra esperta nel sestetto di partenza. In campo tanti atleti con trascorsi modenesi, a partire dalla diagonale principale composta da Pinelli e Argenta, passando per il centrale Marra e con la vera stella del roster campano. Parliamo del libero Salvatore Rossini, campione d’Italia nel 2016 e miglior libero nell’edizione 2014 della World League, giusto per far capire di chi stiamo parlando. Il cosentino Presta a completare la batteria dei centrali mentre è completamente straniera la coppia delle bande costituita dal brasiliano Canuto (già protagonista con Castellana Grotte dal 2016 al 2018) e dal bulgaro Lyutskanov, tra i pochi superstiti dell’ultima deludente stagione dei campani in A3. Il salto in A2? Per Aversa è avvenuto tramite l’acquisizione dei diritti da Bergamo. Occhio anche alle seconde linee con giovani di belle speranze ma anche con eccezioni dettate dal regista altoatesino Spagnuolo De Vito e dal centrale Agrusti.

Curiosità particolare per la designazione arbitrale. Il primo arbitro sarà il salernitano Enrico Autuori, che lo scorso anno arbitrò anche al boxing day dello scorso anno che vide Grottazzolina ospite a Castellana Grotte. A coadiuvarlo ci sarà il materano Marco Colucci, dopo esser stato primo arbitro lo scorso 19 novembre contro Brescia. Insomma tanti gli ingredienti base per una gara tutta da vivere e decisamente perfetta per un ultimo abbraccio in questo anno per una squadra che sta facendo emozionare un intero territorio. Affetto testimoniato dallo splendido abbraccio, con oltre 300 presenti, della Cena di natale della Yuasa Battery andata in scena a Villa Serita. Ora però c’è Aversa sul cammino per Grotta che è già campione d’inverno ma che non ha nessuna intenzione di smettere di spingere sull’acceleratore.