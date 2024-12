La Yuasa Battery vuole farsi un altro regalo

Ultima gara al PalaSavelli in questo 2024 indimenticabile per la Yuasa Battery Grottazzolina che riceve la visita di Modena con l’obiettivo dichiarato di dare continuità al successo contro Monza e alimentare le quotazioni in ottica salvezza. E’ anche il match pre-natalizio e il Palas sarà in tal senso protagonista in versione natalizia appunto soprattutto per i più piccoli con tante occasioni di divertimento per tutti. Ma sul campo ci sarà battaglia contro la squadra di Alberto Giuliani, formazione di altissimo livello: lo sa bene coach Massimiliano Ortenzi.

"La gara di Monza ci ha dato entusiasmo e carburante per continuare a fare quello che ci siamo detti. Sappiamo di avere qualche difficoltà su alcune situazioni e di essere in emergenza perché ci manca ancora qualche giocatore, cosa che incide sull’allenamento. I ragazzi, dopo Monza, vogliono provare a cancellare lo zero anche in casa. Speriamo di riuscire comunque a fare una buona pallavolo come a Monza, fatta di grande qualità, ma soprattutto di grande sacrificio quando le cose poi non funzionano. Rispetto all’andata siamo più rodati noi ma lo sono anche loro. All’andata non avevano Davyskiba che adesso invece c’è ed è una freccia in più da utilizzare. Ci arriviamo con qualche difficoltà anche stavolta. Ma in casa abbiamo sempre fatto delle buone partite, esprimendo una buona pallavolo. Con il nostro pubblico che ci dà una mano riusciamo sempre ad avere quella spinta in più che magari ci aiuterà nei set un po’ più complicati, per fare le cose giuste e per portare a casa qualche punto prezioso".

Gli fa eco uno dei protagonisti a Monza, il regista Tsimafei Zhukouski: "Con Monza è stato un match veramente bello. Finalmente siamo riusciti a vincere, prendendo tre punti importantissimi. Una vittoria che ci ha dato un po’ di quell’ossigeno che cercavamo da tanto tempo e quindi arriviamo molto carichi per la prossima partita contro Modena. Siamo tutti pronti a dare il nostro contributo al massimo, ci sono ancora tante gare da giocare e pensiamo solo a vincere. Come avvenuto con Monza: in alcune fasi eravamo in difficoltà ma abbiamo mantenuto calma e lucidità, riuscendo a girare la sfida dalla nostra parte. Arriviamo a questa sfida con una squadra più rodata rispetto all’andata, dove nelle 48 ore precedenti avevamo perso Fedrizzi per infortunio. Questa volta, anche con la spinta del pubblico di casa, sarà diverso".

Roberto Cruciani