La Yuasa Battery vuole rimettersi in marcia

A grandissimi passi si avvicina il ritorno in campo della Yuasa Battery Grottazzolina. Protagonista di un 2025 decisamente molto importante in termini di risultati e con una volata finale di stagione tutta da vivere. Dopo lo stop forzato a causa della Final Four di Coppa Italia, coach Massimiliano Ortenzi e i suoi ragazzi sono pronti a tuffarsi in questo rush finale da vivere intensamente e tutto d’un fiato. E l’inizio è proprio domenica alle ore 18 al PalaSavelli dove arriverà Milano, formazione attualmente in sesta posizione in classifica e dunque in lotta per il miglior piazzamento possibile in chiave play-off. Attesa altissima in casa Yuasa con le tantissime richieste di biglietti arrivate e con la prevendita che scorre via a grandi passi. Senza dimenticare le modalità online sul sito Vivaticket, gli appassionati fino a domenica potranno acquistare il tagliando in prevendita al al botteghino del PalaSavelli dalle 16,309 alle 19,30 mentre domenica l’apertura mattutina è prevista dalle 10 alle 13, al pomeriggio invece si inizia alle 15 fino al fischio d’inizio dell’incontro. Ma la febbre è già altissima e le richieste sono veramente tante perché c’è un intero territorio intorno a questa squadra e all’avventura in Superlega targata Yuasa Battery, una realtà piccolissima nei numeri di partenza ma che capace di tenere testa alle grandi potenze della Superlega, indubbiamente il campionato più bello e difficile del mondo.

La squadra continua a prepararsi agli ordini di coach Massimiliano Ortenzi, serrando le fila di un percorso lunghissimo iniziato in estate e con l’obiettivo di mantenere altissimo il livello come avvenuto costantemente in questo girone di ritorno. Un lavoro non solo tecnico ma anche fisico perché si cerca di avere a disposizione in tutto questo rush finale la squadra al gran completo visto che la sfortuna, sotto forma di problemi fisici, è stata compagna di viaggio della squadra, capace però di reagire con grande forza trovando risorse da un organico capace di farsi trovare pronto ad ogni evenienza. Con il Milano il primo step di un rush finale fatto di cinque tappe intensissime che la prossima settimana vedrà, precisamente domenica 9 febbraio, la Yuasa ancora in casa affrontare i mostri sacri di Perugia, attualmente Campioni D’Italia in carica. E poi altre tre sfide intensissime. Ma un passo alla volta, adesso c’è Milano per continuare a marciare spediti in questo 2025.