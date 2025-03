La Yuasa chiude il girone a Dubai: basta un soffio per accedere alle semifinali

Domenica di relax per la Yuasa Battery Grottazzolina che si sta godendo anche l’altra parte di Dubai dove è protagonista, in maniera importante, del Torneo Internazionale in corso di svolgimento e che l’ha vista protagonista di due vittorie in altrettanti incontri. L’ultimo successo in ordine di tempo, dopo quello all’esordio contro una squadra locale (arricchita da stranieri di livello), è arrivato contro i russi del Nova sabato sera con un altro 3-1 decisamente molto intenso. "E’ stata una partita difficile – racconta coach Massimiliano Ortenzi dalla spiaggia di Dubai, in un momento di relax – che si era messa anche male perché il Nova ha grandissima fisicità, stavano battendo molto forte e trovare le soluzioni in attacco non erano semplici da trovare. Noi abbiamo fatto un buon primo set al servizio, poi abbiamo un po’ calato. Il terzo parziale lo abbiamo recuperato dal 24-21 con due buoni turni di battuta, chiudendolo con un ace di Fedrizzi. Il quarto è stato più agevole perché loro hanno mollato e noi abbiamo spinto tantissimo sull’acceleratore. Peccato che le vittorie non ci bastano ancora per essere sicuri della semifinale: dobbiamo quindi continuare a fare qualcosa di buono se vogliamo andare avanti". Manca un soffio alla qualificazione per le semifinali (tecnicamente un o due set al massimo) da conquistare stasera nel match contro i bielorussi dello Shakhtior Soligorsk (nome arabo Fohood Zabeel) sempre alle ore 18 e in diretta gratuita su Dubai Sport Channel. "Ci teniamo ad andare in fondo e vivere questo premio nel modo giusto. Quindi quando bisogna essere squadra, avere aggressività e provare a vincere bisogna farlo con tutto quello che possiamo. Poi ci sono i momenti di relax e bisogna godersi anche questi, distinguendo i momenti. Il play-off quinto posto sarà un’altra cosa perché bisogna decidere che taglio dargli per arrivare bene in fondo". Roberto Cruciani