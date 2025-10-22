"La Yuasa ha giocato una buona pallavolo"

Il primo set vinto nella storia in casa della Lube, sarebbero potuti anche essere due considerando la battaglia nel quarto set. L’esordio in campionato della Yuasa Battery Grottazzolina a nel monday night con il derby all’esordio stagionale è stato senza dubbio ricco di spunti interessanti. Quelli di una squadra ha tenuto la barra dritta nelle difficoltà dei primi due parziali con la Lube dei tre moschettieri campioni del mondo (Balaso, Bottolo e Gargiulo) insieme all’argento vivo Nikolov (mattatore della giornata con 30 punti) a picchiare durissimo dai nove metri. Incassa bene la Yuasa che anche sotto di due parziali non getta la spugna ma costruisce un terzo set fatto di difese e contrattacchi vincenti, con la battuta che torna a livelli di assoluto valore e si va al quarto set. Neanche due due nuovi affondi dai nove metri della Lube abbattono Grotta che si rifà sotto e cerca di allungarla al tie-brak ma alla fine il trentesimo punto personale di Nikolov vale il 3-1 finale ma alla Yuasa resta si qualche piccolo rammarico perché un punto non era poi così lontano ma anche tante certezze. Proprio di questo ha parlato nel post gara coach Massimiliano Ortenzi.

"Nei primi due set la Lube ha spinto fortissimo al servizio. Abbiamo subito break pesanti, soprattutto con Nikolov e Bottolo. In quei momenti inseguire è durissima. Quando siamo riusciti a servire meglio, li abbiamo costretti ad attaccare su palla alta. Ma anche lì, hanno messo giù numeri da fuoriclasse. Ai ragazzi ho detto: in queste situazioni non si molla. Si resta lì, si aspetta il momento giusto. Nel terzo set abbiamo cambiato atteggiamento. Ci siamo creati occasioni. Bellissima la reazione nel quarto. Loro avevano spezzato l’equilibrio con due grandi turni al servizio, ma siamo rimasti lì, punto su punto. Alla fine abbiamo avuto anche la palla per allungare la sfida".

Senza dimenticare il forfait di Petkovic, l’inizio di gara con i tre schiacciatori (Tatarov a girare da opposto) e poi in campo Amir Glozadeh, arrivato in gruppo da pochi giorni, che ha messo a terra palloni pesanti (una decina in totale) nel terzo e quarto set. "Ragazzo interessante – conferma Ortenzi - tanta voglia, tanta determinazione. Ha fatto vedere bei colpi ed è andato subito in doppia cifra. Lo aspettavamo da un po’. Ci potrà dare molto". Obiettivo in queste gare non fermarsi al set vinto ma puntare più in alto: "Siamo arrivati a combattere fino in fondo, bene così – conclude il coach - ma dobbiamo imparare a portare via punti da queste partite, soprattutto quando le interpretiamo nel modo giusto. Se giochiamo questa pallavolo, possiamo fare cose buone". Ma la testa è già a sabato alle ore 18, esordio casalingo al PalaSavelli arriva la corazzata Verona, altra sfida tutta vivere.

