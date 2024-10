La Yuasa sfida i giganti. In Trentino serve l’impresa

Continua l’avvicinamento della Yuasa Battery alla sfida con la storia di domenica prossima alle ore 18 al PalaSavelli contro la corazzata Itas Trentino. Certo, la classifica necessita di essere rafforzata in termini di punti ma di certo non sarà impresa semplice farlo contro la formazione Campione D’Europa in carica, prossimo ostacolo sulla strada della Yuasa Battery. Gli infortuni e le assenze combinate di Fedrizzi, out per un problema alla caviglia dopo la prima giornata, e di Petkovic, problema muscolare agli addominali nel riscaldamento pre Verona, hanno di certo complicato i piani di coach massimilianoi Ortenzi e dei suoi ragazzi. Un certo equilibrio di squadra era stato trovato proprio con il sestetto iniziale e con la sempre maggiore verve anche in banda di Tatatorv e Schalk con l’opposto croato Cvanciger pronto all’uso e subito gettato nella mischia per Petkovic. Ridisegnare e ridefinire gli equilibri con due elementi titolari su sette in meno, da un giorno all’altro, non è affatto semplice. Soprattutto se si considera il fatto che parliamo di una neopromossa e di una squadra che è alla sua prima volta assoluta in Superlega.

Ma analizzando le singole gare, forse ad eccezione di quella con Verona in cui le difficoltà sono state maggiori e costanti nei tre parziali, l’atteggiamento di Antonov e dei compagni è stato sempre quello giusto e adatto. Si sono mostrati combattivi e determinati con molti parziali scivolati via ai vantaggi o appunto nei punti fianli, per questione di dettagli. Non ha fatto eccezione in tal senso la gara di Taranto con quel quarto set che avrebbe potuto disegnare una classifica ben diversa in questo momento. La Yuasa che ha attinto anche dalla panchina dove ad esempio Francesco Comaproni ha risposto presente al centro ma anche al servizio (con due ace consecutivi), dove ha scavato un bel solco nel proprio turno. Per non parlare di Tatarov migliore marcatore della Yuasa con 16 punti e un efficienza in attacco al 52% oltre all’impatto emotivo e di sostanza di Danny Demianenko. Per il centralone canadese 12 punti con due ace all’attivo e ben cinque muri piazzati in tutto l’incontro che si vanno a sommare alla splendida prova a muro contro Padova della settimana precedenti.

Manca lo stacco finale, ovvero la possibilità di far convergere a proprio favore nelle gare fattibili i set che possono portare punti. Ora certamente l’avversario non è dei più indicati per cercare di prendere punti perché il livello di Trento è veramente altissimo e il trittico delle prossime gare si completa con due trasferte allo stesso modo difficilissime. Prima la Power Volley Milano, squadra di altissimo livello e smepre protagonista anche ai playoff e poi la trasferta di Perugia contro la formazione di Angelo Lorenzetti. Ma la Yuasa se la giocherà al meglio, questo è sicuro.

Roberto Cruciani