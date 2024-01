La Yuasa torna a brillare: "Abbiamo lavorato sodo"

Tredici successi, due sconfitte, percorso netto di vittorie in casa. La Yuasa Battery supera anche l’ostacolo Conad Reggio Emilia e inizia il 2024 alla grande, con un bel 3-0 che ha visto difficoltà soprattutto in un primo parziale vissuto di rincorsa ma alla fine strappato ai vantaggi. Coach Massimiliano Ortenzi racconta tutta la sua soddisfazione: "Intanto ci portavamo dietro le scorie della sconfitta con Cuneo, soprattutto perché non eravamo contenti di come avevamo gestito certe situazioni. Un pò di nervosismo in settimana perché quando non sei abituato a perdere non è mai semplice. Per quello siamo stati molto sul pezzo e lavorato tanto, considerando anche il fatto che qualche problemino in settimana lo abbiamo avuto. Un inizio gara complicato in cui il ritmo non lo abbiamo trovato facilmente. Reggio ha battuto bene e avuto percentuali d’attacco super. Poi ci siamo sciolti e una volta vinto il primo set, abbiamo poi sempre gestito. Gli abbiamo abbassato le percentuali, abbiamo battuto meglio. Da li è un po cambiata la gara e loro hanno fatto fatica a starci dietro: leggermente abbiamo faticato a chiudere il terzo dove però in generale abbiamo fatto molto bene. Abbiamo spinto al servizio senza tanti errori, difendendo meglio e la pallavolo è questa. Se difendi e tieni i palloni in gioco hai più occasioni, nel secondo e terzo set l’abbiamo saputa rendere un po’ più semplice da questo punto di vista. Non consideriamo troppo a classifica: dobbiamo ritrovare qualità in allenamento dove siamo stati in difficoltà per un po’ di tempo senza Manu Marchiani (foto). Oggi e a Cuneo lui ha giocato stringendo i denti ma non è ancora al meglio. Dobbiamo tornare ad allenarci ai nostri livelli perché il cammino è lunghissimo. Il pubblico? Sta diventando normale superare stabilmente gli 800 spettatori a Grotta: dobbiamo godercelo, ringraziare questi tifosi e continuare a trasmettere entusiasmo nei ragazzini, nelle famiglie che ci seguono e che "invadono" il campo a fine gara". Manuele Marchiani è tornato dunque e si è anche preso l’Mvp di giornata: "Serviva ripartire con i tre punti, sfruttare il fattore campo come sempre fatto. Reggio era priva di Marks ma Suraci stava facendo bene, avevano poco da perdere e inizialmente noi siamo stati contratti ma alla fine noi veniamo fuori sempre e non molliamo mai. Il dito infortunato? Dà ancora fastidio, sto migliorando e vediamo di riuscire lo stesso a dare un contributo importante".