Laboratori e danza Tre appuntamenti a Montegiorgio

Inizia con una doppia iniziativa a tema formativo e ludico il mese di aprile a Montegiorgio. Con il patrocinio del Comune, e organizzato dall’associazione ‘Grande Anima’ si terrà domani alle 15 nei locali di palazzo Sant’Agostino nel centro storico di Montegiorgio un ‘Laboratorio filosofico esperienziale’, con ospiti e relatrici Laura Stopponi e Cristiana Sanchioni che svilupperanno il tema del ‘Cambiamento’ in tutte le sue declinazioni. Crescere significa anche incontrare momenti molto difficili, ma la crescita è anche ‘Cambiamento’. "Quando tutto è facile – spiegano le ospiti - quando ogni cosa procede per il verso giusto, non abbiamo motivi per cambiare. I momenti difficili della vita invece ci espandono. E quando la sofferenza ci lascia, lo spazio rimane. Uno spazio che possiamo riempire con la vita stessa, sperimentando la meraviglia delle piccole cose e dando spazio, voce e nutrimento alla nostra anima". La partecipazione è gratuita, per info 333-6878233. Sarà invece di tutt’altra natura la serata denominata ‘Pesce d‘Aprile’, organizzata dal Circolo ‘Eccoppiazza’, con una serata danzante che inizierà alle 22,30 di domani che si terrà lungo Corso Italia con dj Mayford Fox. Ingresso gratuito per tesserati Arci.

a. c.