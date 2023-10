Laboratori per bambini a Porto San Giorgio: ’La magia delle parole’

L’amministrazione ha assunto un impegno di spesa relativa a laboratori per bambini “La magia delle parole” presso la sezione ragazzi della biblioteca civica “Gino Pieri” di Porto San Giorgio. Una decisione presa tenendo conto che l’assessorato alla cultura, come già da qualche anno, ha elaborato un progetto per partecipare al bando regionale riguardante Sistema Bibliotecario Regionale, sostegno a progetti di rilievo regionale per la promozione della lettura nelle biblioteche. L’amministrazione comunale ha altresì preso atto della deliberazione della Giunta “Approvazione svolgimento laboratorio per bambini “La magia delle parole” presso la sezione ragazzi della biblioteca civica Gino Pieri e autorizzazione alla spesa”. Ha poi considerato il fatto che la Regione ha fissato in 2.800 euro il contributo massimo concedibile, che le spese a carico dell’ente per la realizzazione del laboratorio sono già finanziate e un adeguato preventivo è stato presentato dalla Società Cooperativa MuseiOn ad essa si è deciso di affidare l’organizzazione del laboratorio di poesia “La magia delle parole”, destinato a bambini dai 7 ai 12 anni.