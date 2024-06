Laboratori per esprimere le emozioni

Decine di studenti di scuola secondaria, tre luoghi diversi per tre laboratori che hanno coinvolto uno psicologo, un esperto di kendo, la spada giapponese, e uno psicomotricista. È in sintesi ‘Che forza le emozioni’, l’iniziativa condotta da Mind4Children all’interno del progetto Ali~Mens della Provincia di Fermo. Si tratta di laboratori esperienziali che, come spiega il presidente della Provincia Michele Ortenzi, offrono ai ragazzi "una preziosa opportunità per lavorare sulla loro interiorità, esplorare le proprie risorse e gestire le emozioni, con l’obiettivo di far trovare loro orientamento verso il personale cammino evolutivo ed aiutarli a rendere più autentica la relazione con se stessi e con gli altri. Lo abbiamo detto fin dal primo giorno, il nostro compito è coinvolgere i giovani in percorsi di consapevolezza e di crescita personale e, soprattutto, di gruppo. Abbiamo iniziato portandoli tutti a teatro per sognare con il mentalista Andrea Paris, lo abbiamo fatto perdendoci tra le vie di Sant’Elpidio a Mare, proseguiamo con numerose iniziative dentro e fuori dalle classi", sottolinea Pisana Liberati, il consigliere provinciale referente del progetto, unico finanziato dall’Unione Province italiane nelle Marche. Con l’aiuto degli esperti si è lavorato per tre giornate, utilizzando gli spazi messi a disposizione da Ipsia, Firmum e Liceo Preziotti, sull’autoconsapevolezza e il potenziamento dell’autostima grazie a un approccio unico che integra attività sportive, esplorazione emotiva e strategie di gestione di situazioni sociali complesse, come ha spiegato la professoressa Anna Petrini di Mind4Children.