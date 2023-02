"Locali ampliati, stanze ritinteggiate, una struttura sempre più moderna e all’avanguardia al servizio degli utenti". Il laboratorio di analisi San Giorgio, in via Mazzini, è stato interessato da un intervento di restyling. La presentazione ufficiale al pubblico della struttura rinnovata è avvenuta alla presenza della proprietà, degli operatori, del sindaco Valerio Vesprini e dell’assessore Fabio Senzacqua.

È stato un momento emozionante in quanto voluto il 5 febbraio, nel giorno del compleanno del compianto fondatore e direttore, il dottor Mario Scarfini. Alla breve, ma sentita iniziativa, erano presenti la moglie Carla Natale e i figli Alberto e Giacomo Scarfini, con le rispettive famiglie.

Interni rinnovati per una struttura che opera dal 1976 nel campo delle analisi cliniche, convenzionato con il Servizio sanitario Nazionale, con apparecchiature e strumenti moderni e all’avanguardia e personale altamente formato e specializzato. Un laboratorio capace di dare risposte in tempi rapidi e di assoluta vicinanza e prossimità agli utenti, trovandosi in pieno centro e con specialisti in grado di dare servizi in modo efficace e professionale.

Una realtà da sempre apprezzata a Porto San Giorgio e nel territorio, un punto di riferimento al quale rivolgersi con fiducia, che è cresciuta con quella competenza con cui il dottor Scarfini l’aveva fondata, diretta e accompagnata.