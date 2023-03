Laboratorio Civico contro la Giunta: "Varianti e aumento del debito, colpo di coda"

All’indomani della seduta consiliare incentrata sul bilancio di previsione e sulle varianti urbanistiche sulle quali la minoranza ha avuto un bel po’ da ridire, il Laboratorio Civico ritiene che "la giunta Franchellucci (nella foto il sindaco), all’ultimo atto della sua esistenza, ha messo in scena un colpo di coda che è costato alla città l’onere di vedersi approvare cinque varianti urbanistiche, alcune delle quali in sospeso da un anno, e un ‘regalo’ alla città di circa 21mila mq di nuovo edificato per 56milioni di euro di nuovi investimenti che andranno a incidere sul già martoriato valore del patrimonio immobiliare esistente. Contestualmente, si è pianificato il futuro prossimo con il bilancio di previsione tacciato di prudenza dall’assessore quando, nella realtà, porterà a un preoccupante incremento del debito". E spiega: "Siamo partiti da 22,6 milioni di euro nel 2020 e, grazie alla lungimiranza di Franchellucci, arriveremo nel 2025 a 36,2 milioni di euro che divengono 1400 euro di debito pro capite".

Le conseguenze? "Si sancisce un progressivo impoverimento della nostra comunità e minori mezzi a disposizione delle amministrazioni future per fronteggiare e risolvere le problematiche che gli ultimi 10 anni hanno contribuito a rendere strutturali in città".

Un esempio: "È dal 2013 che Franchellucci promette il rifacimento della rete fognaria alla Faleriense e da allora lo utilizza come promessa elettorale: qualcuno alla Faleriense oggi crede che quest’opera verrà iniziata e finita nel prossimo quinquennio?". Dopo la discussione consiliare, il Laboratorio Civico ritiene che la vera novità sia che "all’opposizione vera il Pd è poco abituato e la scambia per attacco personale, in un contesto che riguarderebbe il pubblico, o la racconta in questi termini per apparire vessato dall’orco cattivo. Il circolo Pd si chiede se il ‘metodo Lattanzi’ sarà quello utilizzato dalla coalizione a supporto di Battilà per eventualmente governare la città, ma commette un errore prospettico: gli elpidiensi si dovrebbero chiedere se sia peggiore del metodo imposto negli ultimi 10 anni e che ricusa persino l’attuale candidato ‘civico’ di quell’area ideologica".