Laboratorio internazionale sulle nuove tecnologie e sistemi antisismici

A Falerone uno dei quattro comuni fermani più colpiti dal sisma del 2016, si sta volgendo proprio un laboratorio internazionale di studio dedicato alla ricerche sulle tecnologie e nuovi sistemi antisismici. Il convegno che si è articolato in tre giorni dal titolo ‘Living with Earthquakes’.Il primo relatore è stato Antonello Alici dell’Università Politecnica delle Marche. "Falerone come anche i comuni della Provincia di Fermo, sono un tipico esempio della varietà di forme urbanistiche delle città medioevali – spiega Alici -. Falerone rappresenta letteralmente un libro aperto per la formazione dei futuri architetti. Qui si notano gli effetti e le energie che sono stati sprigionati dal sisma. Allo stesso tempo si evidenziano e si possono spiegare anche gli interventi che sono stati effettuati, il perché di determinate scelte, i risultati ottenuti saranno trasmessi alle future comunità". Il convegno proseguito ieri con le relazioni delle docenti Anne Corlin ed Elisabeth Donovan della scuola di architettura ‘Aarus’; e in collegamento streaming da Copenaghen Jan Geht che hanno parlato di ricostruzione e abitabilità delle città. Il programma si concluderà oggi alle 18.