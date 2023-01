L’Academia celebra Giuseppe Moschini

L’Academia Elpidiana ricorda l’eroica morte del capitano Giuseppe Moschini, giunta al suo 80° anniversario. Il 17 gennaio del 1943, durante una pericolosa missione di scorta a largo della Sicilia, il comandante del cacciatorpediniere ’Bombardiere’ si imbatté con il sommergibile inglese United, che con un siluro spezzò la nave in due. Moschini si mise al timone per salvare il giovane timoniere prima dell’affondamento della nave stessa: fu il suo ultimo gesto prima di inabissarsi e trovare la morte.

Per questa sua fine eroica e per la sua pluridecorata carriera militare, gli è stata assegnata la medaglia d’oro al valor militare alla memoria, la cui motivazione recita: "Incurante della propria esistenza dedicava gli ultimi istanti della sua operosa vita per salvare il timoniere rimasto imprigionato. Nell’altruistico slancio trovava eroica morte". Sia Sant’Elpidio a Mare, sua città natale, sia Fiumicino hanno dedicato una via in sua memoria. La rivista dell’Academia Elpidiana ’Il mio Paese’ proprio in questi giorni sta commemorando gli 80 anni della sua morte inserendolo in copertina e descrivendo le sue gesta con degli articoli.

n. t.