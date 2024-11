L’Accademia di cucina festeggia 20 anni

Il 23 e 24 novembre a Porto San Giorgio, dove era stata fondata nel 2004, si sono svolte due giornate di festeggiamenti per il ventennale della Delegazione di Fermo dell’Accademia Italiana della Cucina. A Villa Bonaparte la Delegazione ha messo in mostra le aziende e i prodotti eccellenze del territorio. All’evento hanno collaborato Comune e Pro Loco con il patrocinio di Provincia, Comune e Confindustria di Fermo. Coinvolti anche gli studenti del liceo artistico nell’ideazione del manifesto pubblicitario e della cartolina celebrativa del ventennale sulla quale è stato apposto annullo postale. Il 24 novembre convegno al teatro su ’La cultura gastronomica nel Fermano: conoscenza ed identità’. Dopo il benvenuto del delegato di Fermo Fabio Torresi si sono succeduti i saluti del sindaco Valerio Vesprini, del presidente della Provincia Michele Ortenzi, del sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, del presidente di Confindustria Fermo Fabrizio Luciani e del coordinatore regionale e consultore di Presidenza dell’Accademia Sandro Marani. I lavori, moderati da Leonardo Seghetti, hanno visto gli interventi di Lando Siliquini, Roberto Ferretti, Luigi Rossi, Carlo Verducci e Giovanni Martinelli. Le conclusioni sono state di da Ugo Serra Segretario del Consiglio di Presidenza dell’Accademia. Alle 12,30 tutti di nuovo a Villa Bonaparte per l’apposizione sulle cartoline dell’annullo postale dedicato all’evento. Collezionisti e curiosi potranno usufruirne per i prossimi sessanta giorni presso l’ufficio postale di Porto San Giorgio.