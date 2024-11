L’Accademia di cucina spegne 20 candeline

Sarà la festa del buon gusto con l’adeguato riconoscimento a chi nel fermano ha saputo stimolarlo con produzioni originali e di eccellenza. E’ forse questo il senso della manifestazione promossa per il ventennale dalla fondazione, avvenuta a Porto San Giorgio, della Delegazione di Fermo dell’accademia della cucina. Il ventennale si festeggerà il 23 e 24 novembre. Il 23 novembre alle 11 nei locali della Villa Bonaparte inaugurazione dell’esposizione con degustazione, aperta al pubblico, delle aziende che negli anni hanno ricevuto i premi Alberini e Violani, vere eccellenze della gastronomia fermana. Seguirà alle ore 20 nel salone delle feste di Villa Bonaparte una cena-apericena, con utilizzo dei prodotti premiati, aperta al pubblico e su prenotazione. Il 24 novembre, nel teatro comunale di Porto San Giorgio, alle 10 si terrà un convegno aperto al pubblico titolato ’La cultura enogastronomica del Fermano: conoscenza ed identità’. Alle 12,30 Cerimonia dell’Annullo Filatelico sulla cartolina commemorativa elaborata dagli alunni del Liceo artistico: "Da venti anni – parole di Fabio Torresi – la delegazione di Fermo opera per la conoscenza e la diffusione del territorio di competenza consapevole che solo attraverso la conoscenza è possibile definirne l’identità e renderla riconoscibile per poter farla conoscere e promuovere. Sarebbe lungo elencare le iniziative promosse che comunque hanno delineato un quadro preciso della cultura gastronomica del Fermano anche se ancora incompleto".

Presenti alla conferenza: la vice preside del Liceo artistico Sabrina Ciccalè, la quale ha ringraziato per aver coivolto nel ventennale docenti e alunni della sua scuola che hanno disegnato il manifesto e la cartolina celebrativa dell’evento. L’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti: "Noto con piacere che tante realtà del territorio si sono affacciate per preparare questo ventennale. È importante perché se si parla di territorio, turismo e cultura è importante farlo supportando le attività. L’esempio è anche il liceo artistico che collabora molto con noi per molte manifestazioni". Il sindaco Valerio Vesprini: "Dopo venti anni festeggiamo alla grande a porto San Giorgio perché l’accademia della cucina che promuove le nostre eccellenze culinarie. Altra eccellenza oggi è il nostro liceo artistico che ha collaborato all’organizzazione del ventennale". Le aziende premiate: Sfogline di Campofilone, Tenuta di Marca, Passamonti, Gastronomia Picena, Gian Piero Basocu, Roberto Di Mulo, Fontegranne, La Fenice, 180° Forneria Pasticceria, Le Spiazzette.

Silvio Sebastiani