L’accoglienza è di qualità Lingua dei segni, ecco i diplomati

di Angelica Malvatani

Un marchio di qualità, per un tessuto commerciale e di accoglienza che si qualifica e si avvicina proprio a tutti. Si è concluso il primo corso di sensibilizzazione alla lingua di segni, tenuto all’università per mediatori linguistici nell’ambito di Fermo città amica dei sordi. Ieri la consegna dei diplomi ai primi trenta partecipanti, il direttore dell’università, Carlo Nofri, ha aperto l’aula delle grandi occasioni della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici San Domenico per un primo passo nel percorso di un progetto lungo 18 mesi.

A seguire il corso erano i protagonisti delle attività commerciali, delle biblioteche, di negozi, ristoranti ma anche laboratori analisi, uomini, donne, giovani e meno giovani, anche una futura mamma, tutti insieme per costruire una città amica dei sordi. La docente era Diletta Coppola che ha parlato di una grande emozione e della partecipazione attenta e forte di tutti i corsisti, sempre presenti e costanti. Ha sottolineato Nofri: "Il nostro viaggio è partito, stiamo ora lavorando ad una applicazione che avrà 11 lingue dei segni a disposizione dei turisti, dentro una guida semplice e accattivante del nostro territorio curata da Adolfo Leoni. L’obiettivo è aiutare i sordi a viaggiare in maniera semplice, si saranno anche i sottotitoli in italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo. L’altro passaggio sarà il secondo corso per la lingua dei segni di livello avanzato per chi lo ha già fatto e altri corsi di base per allargare sempre di più la competenza. E ancora, forniremo un tablet che aiuterà ad accorciare le distanze con chi non sente e che vorrà venire tra noi".

Per Fermo c’era l’assessore ai servizi sociali Mirco Giampieri che ha sottolineato il valore di un impegno di grande sensibilità: "Ha seguito il corso anche la nostra direttrice della biblioteca Maria Chiara Leonori, proprio per aprirsi ad un servizio sempre più attento". Chi ha seguito il corso ha già il marchio di impresa ‘Deaf friendly’ che comparirà nella mappa della app e nell’attività coinvolta. Questi i nomi dei diplomati per Fermo: Maria Chiara Leonori, Lucia Malaspina, Matteo Orfini e Stefano Zambelli, Barbara Principi, Giordano Santarelli, Elisa Catalini, Giuseppe Catalini e Patrizia Catalini, Eleonora d’Alessio e Monia Marziali, Lucia Albertini, Laura Albertini, Federica Pecorai, per Porto San Giorgio Enea Ruci, Marco Capanna, Ronny Falzolgher, Davide Triulzi, Fabiana D’Angelo, Manuela e Enzo Tarantini, Marina Bonazzi, Marzia Simonelli, Valentina Vagnonie Crislaine De Lima Zafatoski.