L’acqua inonda il distretto sanitario

Basta una precipitazione più intensa del normale e, di nuovo, alcune zone critiche della città finiscono sott’acqua e si verificano disagi. "Un dilavamento ha interessato la zona di via della Montagnola con fango e detriti finiti sulla strada. In questo caso abbiamo chiuso temporaneamente un tratto della via per velocizzare le operazioni di pulizia e messa in sicurezza" ha subito informato il sindaco Massimiliano Ciarpella. In quella zona ha sede anche il distretto sanitario dell’Ast 4, che ha registrato infiltrazioni di acqua e fango. L’acqua piovana e la melma hanno raggiunto il piano seminterrato della struttura dove attualmente opera il Sert, e il piano terra, dove c’è il poliambulatorio. Ricevuta la segnalazione sul posto, personale dell’Ufficio Tecnico dell’Ast si è recato immediatamente sul posto e, con la preziosa collaborazione dei Vigili del Fuoco di Fermo, hanno effettuato i primi accertamenti per poi pianificare gli interventi necessari al ripristino della totale fruibilità dei locali e dell’impiantistica.

"Si stima che i locali occupati dagli ambulatori potranno tornare operativi già da domani (oggi ndr.). Il Sert, – comunica l’Ast – in vista di un ripristino della normalità, che si ipotizza possa concludersi nell’arco di 48 ore, continua a erogare le prestazioni e i servizi essenziali. L’invasione di acqua e fango, infine, ha reso necessaria anche un’opportuna verifica sugli impianti elettrici e sulla centrale termica". Di nuovo si è allagato il sottopassaggio di via Canada, impraticabile fino a metà mattina. "Il personale dell’ufficio tecnico ha effettuato un sopralluogo – riferisce il sindaco Massimiliano Ciarpella – ma è evidente che si tratta di una problematica annosa, così come è evidente che gli interventi che si sono susseguiti negli anni non abbiano sortito gli effetti sperati. Questa criticità va definitivamente risolta". Interventi sono stati effettuati anche per liberare dai detriti il sottopasso di via Francia, mentre altri hanno riguardato alcuni plessi scolastici. Intanto, veniva tenuta sotto controllo la situazione in via Siena e nella piazza adiacente, alla Faleriense, dove l’acqua scorreva a fiumi e c’era il rischio che la situazione potesse aggravarsi.

m.c.