L’Adao festeggia 30 anni: "Culla delle arti orientali"

La pluripremiata Adao (Accademia di Arti Orientali) di Montegiorgio, festeggia quest’anno il 30esimo anno di attività. Un traguardo importante per una scuola di formazione dedicata alle arti orientali tradizionali. In questi anni, un gran numero di Maestri di fama mondiale sono stati ospitati all’Accademia montegiorgese dove hanno portato un angolo di Giappone, che si può ancora assaporare fra le mura della scuola Adao. La tradizione del Dnbk giapponese (Dai Nippon Butoku Kai), ovvero società di arti marziali giapponese con sede a Kyoto, rivive in questa scuola tramite l’impegno del Maestro Loris Salvalaggio, che insignito della Presidenza per le Arti Marziali Marchigiane, ha messo i suoi 7 Dan di esperienza a disposizione di chi ama il Bu Jutsu e il Tai Chi, non come passatempo, bensì come impostazione di vita. Quest’anno in occasione dell’inizio del nuovo anno accademico che prenderà il via lunedì 2 ottobre, sarà inaugurato anche il programma di ‘Montegiorgio in Kimono’, manifestazione giunta alla sua 16esima edizione, nata per promuovere e far conoscere l’arte giapponese tradizionale nel nostro territorio.

"In occasione dell’avvio del nuovo anno dell’Adao – spiega il Maestro Loris Salvalaggio – presenteremo gli allievi e il programma che sarà sviluppato nel corso dell’anno al pubblico che interverrà all’evento. Inoltre si potrà assistere ad alcune dimostrazioni al fine di meglio comprendere le finalità dei corsi. In modo speciale cureremo i corsi di Bu Jutzu, ovvero l’arte del samurai con combattimenti a mani nude e con armi tradizionali; il Thai Chi, l’armonia della lunga vita, la ricerca della verità attraverso la meditazione e il movimento e del Ju Jutsu. Inoltre quest’anno in occasione della 16° edizione di ‘Montegiorgio in Kimono’, vogliamo focalizzare e analizzare il ruolo della donna nella tradizione orientale".

Qualche mese fa gli allievi dell’Adao Fabio Pompei, Manuele Perticarà e Matteo De Carolis, nel contesto di un importante esame per il conseguimento di una certificazione europea ad alto livello, sono stati ufficialmente elogiati dai vertici federali con un certificato di lode che riconosce alla Scuola Adao la sua indiscussa valenza nella formazione di uomini e donne di grande spessore e non di semplici sportivi. L’appuntamento è fissato per lunedì 2 ottobre alle 21 presso la sede Adao, sita a Piane di Montegiorgio in via Faleriense Est n.26, per informazioni è possibile visitare il sito www.dojoadao.it o contattare il numero 339-2122680.

a.c.