L’adolescenza vista da noi ragazzi Un viaggio nelle epoche passate

Il mondo dell’adolescente è qualcosa di misterioso che sfugge a qualsiasi possibilità di definizione e i ragazzi sembrano strane creature chiuse nel proprio mondo. Ma è sempre stato così? Sentiamo cosa hanno da dirci due amiche immaginarie entrambe di 14 anni, ma nate in epoche diverse: Rosa Ricci nata il 5 settembre del 1928 e Jennifer Parenti, nata il 5 settembre del 2009 Scuola frequentata? Rosa: ‘L’ultimo anno della scuola complementare per l’avviamento al lavoro’ Jennifer: ‘Terza media’. Vuoi proseguire negli studi? Rosa: ‘Sono rare le donne che vanno all’università. Prima di tutto dobbiamo essere brave madri e mogli’. Jennifer: ‘Sogno di diventare un medico e mi impegnerò al massimo’. Sport preferito? Rosa: ‘Solo lo sport che si fa a scuola o al sabato fascista. Per noi ragazze sostanzialmente c’è la ginnastica, ci rafforza facendoci restare graziose’. Jennifer ‘Faccio nuoto, karate e scherma. Spesso gioco a calcio con i miei amici’. Film preferiti? Rosa: ‘I miei genitori mi lasciano andare al cinema solo se accompagnata da mio fratello’ Jennifer: ‘Adoro i film romantici ma a volte con le amiche vedo anche film horror’. Hai tante amiche? Rosa: ‘Quelle del palazzo o di scuola, ma con tutte le faccende domestiche ci vediamo poco’. Jennifer: ‘Ne ho tante. La mia migliore amica è Altina che è albanese’. Sogni nel cassetto? Rosa: ‘Incontrare un bravo ragazzo ed essere felice. Mi piacerebbe lavorare, vedremo’. Jennifer: ‘Diventare medico. Spero che le donne possano realizzarsi nel lavoro e in famiglia’. Cosa ti fa arrabbiare di più? Rosa: ‘Quando gli adulti impongono regole senza senso’. Jennifer: ‘Quando gli adulti impongono regole senza senso. La paura più grande? ‘Che la guerra non finisca e che i nostri desideri restino inascoltati’. Jennifer: ‘Che torni la guerra e che i nostri desideri restino inascoltati’.

Classe III A