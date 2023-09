Ladre in gonnella: promettono sesso per rubare orologi, oro e soldi

"Dai amore vieni a fare sesso con me, ci appartiamo e poi…..". Con queste proposte indecenti due ladre in gonnella avvicinavano le loro vittime e, dopo averle distratte, gli sfilavano orologi, catenine d’oro e portafogli. La cosa, però, non è sfuggita ai carabinieri che, attraverso una complessa indagine e con l’ausilio del riconoscimento fotografico da parte di una delle vittime, hanno incastrato due malviventi già note alle forze dell’ordine per reati analoghi. Era da qualche giorno che la coppia di ladre stava colpendo a Porto San Giorgio e a Fermo. Poi la denuncia ai militari dell’Arma da parte di un uomo, a cui era stato rubato un Rolex, ha dato il via ad un’incalzante e serrata indagine che ha portato all’identificazione di due giovani donne. E’ emerso così che, con le scuse più disparate, avevano avvicinato diversi uomini, soprattutto anziani, per poi provare a derubarli con la destrezza sviluppata in anni di attività. La tecnica era sempre la solita: le due ragazze, con savoir-faire e sfoderando tutto il loro fascino, cercavano di stabilire un contatto con le vittime, scelte accuratamente, per poi fare proposte sempre più intime, fino a giungere all’approccio sessuale. Obiettivo arrivare ad avere un contatto fisico, in modo che una delle due potesse continuare ad essere suadente con il malcapitato di turno, mentre l’altra gli sfilava gli oggetti di valore.

Come detto ad incastrare definitivamente le due ladre è stato il riconoscimento fotografico da parte di una delle vittime.

Al momento le segnalazioni ufficiali sono due: una del furto di un portafogli e altra di un uomo che si è visto sfilare il Rolex dal polso. Gli inquirenti sono propensi a credere che le vittime siano ancora di più rispetto a quelle emerse, perché, come spesso capita, chi diviene oggetto di certi raggiri, soprattutto quando c’è un approccio sessuale, è restio a denunciarli per vergogna, pudore e per il timore di essere giudicato. Il consiglio è di segnalare immediatamente certi episodi al 112.

Fabio Castori