Ladri al centro commerciale, bottino di migliaia di euro

Un furto praticamente fotocopia di quello verificatosi pochi anni fa, sempre ai danni del centro commerciale Le Ancore (ex Auchan) con un bottino di qualche migliaio di euro. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sono entrati in azione nottetempo. L’ipotesi è che ne fossero almeno due, uno dei quali, probabilmente, è rimasto all’esterno a fare da palo. L’altro, invece, è salito sulla sommità del complesso commerciale, raggiungendo l’area corrispondente al sottostante supermercato Conad. Da lì, sfondando un lucernario, si è calato all’interno. Il malvivente avrebbe puntato solo le cassette (sarebbero circa 60) in cui vengono raccolti i fondi cassa (in monete e in banconote solitamente di piccolo taglio, a quanto è dato sapere). Una volta, scardinate quasi tutte le cassette, il ladro si è nuovamente issato, presumibilmente con una fune, ed è uscito dalla stessa parte da dove era entrato, dandosi poi alla fuga. Non risulta che abbia gironzolato all’interno dell’attività commerciale. Ad accorgersi dell’accaduto, il personale che ieri mattina, intorno alle 6, andando al lavoro ha subito notato le cassette aperte e i contanti spariti. Una scena, purtroppo, già vissuta. Una volta scattato l’allarme, sul posto sono giunte pattuglie dei carabinieri che hanno dato il via alle indagini. Pare assodato che il malvivente non abbia agito in solitaria, che si sia servito di una scala per raggiungere la sommità del centro commerciale e, non è escluso, che il colpo sia stato preparato nei giorni precedenti, studiando le posizioni delle telecamere della videosorveglianza (che pare abbiano comunque ripreso i movimenti dell’intruso, col volto travisato), attrezzandosi anche per schermare il sistema di allarme, neutralizzandolo.