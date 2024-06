Ladri colpiscono nell’officina: rubate una Bmw e una Fiat Punto

Rubate dall’officina in cui erano parcheggiare due auto. I fatti risalgono alla notte fra mercoledì e giovedì, i ladri si sono intrufolati all’interno di una nota officina di Grottazzolina, sono riusciti ad aprire i cancelli e dopo aver trafficato con le auto depositate al suointerno, sono riusciti a mettere in moto e portare via due vetture. Si tratta di una Bmw serie 3 vecchio modello comunque in buono stato e una Fiat Punto molto più recente con pochissimi chilometri percorsi di cui si sono perse le tracce. In poche ore la notizia ha fatto il giro del paese creando un certo disappunto fra la popolazione. Un furto che oltre al valore economico delle vetture, che sicuramente produce una grave perdita per le famiglie, crea il disagio in chi subisce il danno.

Nella notte di un paio di settimane fa sono stati registrati a Grottazzolina alcuni furti in abitazione, sempre con il solito metodo, i malfattori approfittando di finestre e porte finestre poste sui lati meno esposti degli edifici, dopo averle forzate sono riusciti ad entrare gettando a terra il contenuto di cassetti e armando riuscendo a mettere a segno un piccolo bottino con alcuni monili e il denaro contante.