Ladri in azione nella notte Tanti danni e magro bottino

Un furto e un tentato furto, la notte scorsa, tra Sant’Elpidio a Mare e Porto sant’Elpidio. A Sant’Elpidio, intorno alle 2,30, sono entrati in azione i malviventi che, approfittando della posizione piuttosto nascosta alla vista del negozio gestito da cinesi (al piano superiore rispetto al supermercato della zona Celeste), sono riusciti a entrare, forzando l’ingresso.

Una volta dentro, sono riusciti a portare via poche centinaia di euro lasciati nel registratore di cassa insieme a diversi capi di vestiario prima di essere scoperti dagli agenti della vigilanza privata che stanno perlustrando la zona. A quel punto, i malviventi hanno abbandonato il negozio e si sono dati alla fuga nella campagna circostante, facendo perdere le proprie tracce.

A Porto Sant’Elpidio, intorno alle 3, dei ladri hanno cercato di entrare in un negozio di alimentari che si affaccia sulla Statale, in Corso Umberto I, a pochissima distanza dal centro città. In questo caso, però, sono stati bloccati dal sistema di allarme che è subito entrato in funzione e che li ha indotti a scappare a gambe levate e a mani vuote prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Non è chiaro se i malviventi entrati in azione nei due episodi siano gli stessi.