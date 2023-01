Ladri in due appartamenti Un solo colpo va a segno

Due furti in successione a Servigliano domenica sera poco prima delle cena, i ladri rubano monili in oro e denaro contante. E’ quanto accaduto intorno alle 19 di domenica, i ladri molto probabilmente hanno atteso che i proprietari di casa uscissero delle abitazioni prima di mettersi all’opera poi sfruttando il buio hanno forzato una delle finestre e si sono intrufolati all’interno dei locali. I furti sono avvenuto a distanza di poco tempo l’uno dall’altro, uno nella frazione di Curetta, il secondo nell’abitato di Servigliano non distante dal centro storico. I ladri dopo aver rovistato nei cassetti e all’interno degli armadi, mettendo a soqquadro tutte le stanze, sono riusciti ad arraffare alcuni oggetti in oro e del denaro contante, hanno persino tentato di aprire una cassaforte a muro con un frullino ma sono stati messi in fuga dai proprietari che stavano rientrando. Ancora da quantificare l’ammontare del bottino. Nel secondo caso i ladri pur essendo riusciti ad entrare provocando danni, ma non sono riusciti a portare via nulla. Entrambi gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri che hanno raccolto le testimonianze.