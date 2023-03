Ladri nella sede di Confindustria, rubati computer

Si sono introdotti nel palazzo che ospita la sede di Confindustria Fermo e, una volta raggiunto il portone degli uffici, lo hanno sfondato per entrare dentro e trafugare tutti i computer portatili. Il colpo è stato messo a segno ieri notte in via Respighi, ma l’allarme è stato dato solo alcune ore dopo, quando all’apertura mattutina dell’associazione uno dei responsabili si è trovato di fronte all’amara realtà: la porta era stata sfondata e le stanze erano a soqquadro. La sede di Confindustria Fermo non è dotata di allarme antifurto, visto che all’interno degli uffici non ci sono beni di valore o denaro, quindi i ladri, una volta dentro, hanno potuto agire indisturbati. Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia che ha subito avviato le indagini per dare nomi e volti ai malviventi che sono entrati in azione. Gli uomini della questura, con l’ausilio degli specialisti della polizia scientifica, hanno raccolto tutti gli elementi sulla scena del furto e hanno ascoltato i residenti per capire se qualcuno avesse visto o sentito qualcosa.

Purtroppo non ci sono testimoni e i ladri sembrano spariti nel nulla. Ladri che hanno trafugato diversi computer portatili per un valore di qualche migliaio di euro, ma che contenevano i dati sensibili delle aziende associate a Confindustria. Dati che, se dovessero finire in mani sbagliate, potrebbero essere utilizzati per qualsiasi tipo di malefatta: a partire dalla sostituzione di persona, passando per la falsificazione dei documenti, per arrivare a vere e proprie truffe a nome di aziende fittizie. L’ipotesi più accreditata comunque resta quella del furto occasionale da parte di persone legate al mondo della tossicodipendenza locale, anche se gli investigatori della polizia non escludono alcuna pista, compresa quella del furto finalizzato ad acquisire quei dati sensibili.

Fabio Castori