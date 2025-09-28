Ladri scatenati, colpi anche in appartamento

Non si placa l’onda del fenomeno predatorio a Porto Sant’Elpidio dove numerosi casi di furto, minano la tranquillità di cittadini residenti e titolari di locali. Sono infatti stati diversi i colpi tentati e messi a segno in abitazioni, nella notte tra giovedì e ieri. La banda avrebbe battuto l’area tra la zona Montagnola e via Asti, intrufolandosi in appartamenti per effettuare furti lampo agendo con la stessa modalità: quella di forzare finestre, penetrare all’interno, arraffare quanto più possibile per dileguarsi con la complicità della notte. Tutto farebbe supporre che anche gli appartamenti da derubare siano stati individuati prediligendo quelli in cui non fosse nessuno in casa.

Considerazione valida per diversi casi verificatasi ma non in un unico episodio durante il quale un cittadino ha sorpreso i ladri nel suo appartamento. L’uomo, infatti, avvertendo strani rumori proveniente dal piano sottostante rispetto a dove si trovasse nella sua casa, è sceso a controllare senza immaginare lontanamente quale sarebbe potuto essere la causa dello stesso disturbo. Fortunatamente, l’incontro tra il residente ed i ladri, non ha avuto nessun esito se non la precipitosa fuga dei balordi. Sul luogo dei ripetuti furti, è intervenuta la polizia della questura di Fermo, che dopo aver acquisito le testimonianze di cittadini vittima dei furti ed aver effettuato i sopralluoghi del caso, ha avviato le indagini per risalire all’identificazione dei responsabili. All’inquietudine dei proprietari delle abitazioni, si unisce quella dei titolari di attività sul litorale, prese di mira da criminali che negli ultimi giorni hanno danneggiato diversi locali. I delinquenti hanno agito in più occasioni nello stesso modo, spaccando cioè vetrate a fronte di magri bottini ma ingenti danni. Un bilancio di contesti socialmente pesanti che minano la tranquillità della città e del Fermano a fronte dell’instancabile attività di servizio delle forze dell’ordine.

Gli ultimi colpi, in ordine di tempo, risalgono appena all’altroieri: i furti, che in realtà hanno più l’aspetto di atti vandalici visto che la refurtiva è pressoché inesistente, che si stanno verificando da qualche settimana a questa parte, ai danni di stabilimenti balneari seguono sempre il solito cliché: ignoti agiscono a notte inoltrata, si ‘armano’ con oggetti contundenti e pesanti per sfondare le vetrate, scegliendo sempre quelle vista mare per evitare di essere visti, e una volta dentro ai locali, frugano alla ricerca di qualcosa. Solo in questa settimana, risultano essere stati almeno tre gli chalet presi di mira, i cui titolari o gestori devono fare i conti con i danni lasciati sul posto. Nei giorni precedenti, erano stati registrati almeno altrettanti casi.

Paola Pieragostini