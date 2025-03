Ladri senza cuore al Veregra Lab:: "Hanno portato via pure lo scotch"

L’ultima volta che i ragazzi di Veregra Lab sono stati in sede per ultimare i lavori in vista dell’apertura ufficiale (prevista verso fine mese) era martedì. Ieri mattina, però, hanno scoperto che nel frattempo, avevano ricevuto la visita indesiderata di ladri che hanno portato via tutti gli attrezzi da lavoro, trapani, frullini "perfino pennelli e rotoli di nastro adesivo, insieme a due deumidificatori che lasciavamo accesi per tenere salubre la sede e – racconta uno dei ragazzi di Veregra Lab – hanno provato addirittura a portare via la stufa a pellet, staccando anche le tubazioni ma poi, forse visto il peso, hanno rinunciato".

I lavori di sistemazione degli spazi del Veregra Lab (per raccogliere i fondi avevano anche avviato una campagna di crowfunding) sono ormai agli sgoccioli e "avevamo portato via tutto per pulire a dovere il pavimento. E meno male, sennò chissà cos’altro avrebbero potuto prendere".

I locali si affacciano su piazza Mazzini, nel cuore del centro storico, ma i malviventi non sono entrati dalla porta (blindata), quanto da una finestra laterale, che dà sul vicolo e che è protetta da inferriate: "Sono riusciti a passare attraverso – prosegue il racconto –, sfondando il vetro e, una volta dentro, hanno aperto la porta e per uscire con tutta la refurtiva sono passati di lì". Oltre allo sconcerto per l’accaduto, i ragazzi hanno voluto vedere qualcosa di positivo in quanto accaduto "perché adesso possiamo prendere delle contromisure per tenere al sicuro la sede e quello che ci metteremo". Immediata la denuncia ai carabinieri e la segnalazione della Polizia Locale. Qualche informazione utile potrà venire dalle telecamere della videosorveglianza "anche se non sappiamo con esattezza quando è avvenuto il furto". Metabolizzata l’amarezza, "è davvero triste vedere come situazioni del genere possano minare la fiducia nel centro storico", i ragazzi (operativi ne sono una ventina) la buttano sull’ironia: "Alcune persone, senza permesso, hanno deciso di fare un tour esclusivo nella nostra sede. Capiamo la curiosità di vedere il nostro nuovo spazio ma potevano almeno aspettare l’inaugurazione. Ma non ci fermeranno. Questo piccolo imprevisto non fa altro che rafforzare la nostra determinazione a proseguire con il nostro progetto. Questo è uno spazio che abbiamo scelto di valorizzare con tanto impegno e passione. Sappiate che non ci arrenderemo".

Marisa Colibazzi