Ladri seriali condannati. Rubavano dentro le auto

Avevano messo a ferro e fuoco la costa con una lunga serie di furti in auto, ma alla fine erano caduti nella rete della polizia. E’ emerso così che ad agire erano due ladri seriali campani, già noti alle forze dell’ordine, che avevano colpito in tutto il centro Italia. Entrambi, uno di 50 anni l’altro di 60, sono comparsi davanti al giudice del tribunale di Fermo e, al termine del processo, sono stati condannati rispettivamente a tre anni di reclusione e a due anni e quattro mesi per i reati di furto e tentato furto. Per i colpi messi a segno lontano dal Fermano sono invece in corso altri tre procedimenti paralleli. Le indagini erano scattate, quando gli uomini della squadra volanti erano stati chiamati da due coniugi per un furto perpetrato all’interno della loro auto. Dopo essere usciti da uno chalet del litorale sangiorgese, infatti, avevano scoperto che era stato infranto il deflettore ed erano stati sottratti due pc portatili ed altri oggetti di valore. Gli agenti avevano subito raccolto le prime testimonianze, riscontrando che i malviventi si erano allontanati a bordo di un’utilitaria di colore scuro. Elemento confermato anche dell’impianto di videosorveglianza del locale. Alcune decine di minuti prima, alla sala operativa della questura era giunta un’analoga segnalazione di un tentativo di furto a Lido Tre Archi, non andato a buon fine per l’arrivo del proprietario dell’auto. Gli uomini della squadra mobile si erano messi a caccia dei ladri, raccogliendo e visionando molte ore di immagini relative ai due episodi, riconducibili agli stessi autori. Dai filmati era risultato che la vettura che si era fermata a Lido Tre Archi, quindi a Porto San Giorgio, aveva in precedenza percorso tutto il litorale fermano, da sud a nord, fermandosi ogni tanto per consentire al passeggero di controllare all’interno delle vetture in sosta alla ricerca di oggetti di valori da rubare. I poliziotti avevano individuato il numero di targa del veicolo di proprietà di un campano, che era risultato, tuttavia, non rintracciabile. Ulteriori elementi di prova per incastrare i ladri erano derivati dall’accertamento di parte dei dati fisiognomici e dell’abbigliamento indossato, compresa, per il passeggero, una particolarissima mascherina di protezione utilizzata durante i furti. Le indagini si erano quindi concentrate su due ladri seriali residenti in Campania, ma la prova del nove era scaturita dalle ricerche attivate dalla squadra mobile su tutto il territorio nazionale.

