Ladro d’appartamento rinviato a giudizio

Si era introdotto in un appartamento nella prima periferia di Fermo, razziando alcuni monili in oro. Il ladro era stato identificato dai carabinieri e, al termine delle indagini, è stato rinviato a giudizio. Ora l’uomo, un 55enne di origini campane, residente a Fermo, finirà alla sbarra per furto. L’allarme era scattato quando il padrone di casa, rientrando, si era accorto che ignoti, dopo aver forzato il portoncino della sua abitazione, si erano introdotti nell’immobile. Sul posto erano intervenuti i militari dell’Arma, che avevano proceduto ad un minuzioso sopralluogo, constatando che il ladro aveva asportato alcuni monili in oro dalla camera da letto. Dopo aver raccolto la denuncia di furto, i carabinieri si erano messi immediatamente al lavoro e, grazie ad importanti elementi raccolti in sede di sopralluogo, come pure alla perfetta conoscenza del territorio, erano riusciti ad individuare l’autore del furto. L’autorità giudiziaria, informata dagli uomini dell’Arma, concordando con le prime risultanze investigative, aveva emesso un decreto di perquisizione personale e locale a carico del sospettato. I militari si erano presentati all’alba presso l’abitazione del 55enne, che, dopo la notifica del provvedimento, era stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. E proprio all’interno dell’abitazione i carabinieri avevano rinvenuto importanti e determinanti riscontri investigativi che, dopo i rilievi, erano stati posti sotto sequestro.