Ladro si tuffa in mare di notte per scappare dalla polizia, ma rischia di annegare: salvato e arrestato

Porto Sant’Elpidio (Fermo) 27 Febbraio 2024 – Si è gettato nelle acque gelide del mare per scappare alla polizia, ma ha rischiato di annegare. Gli agenti lo hanno salvato per poi arrestarlo. E’ andata così, nella notte appena trascorsa sul litorale di Porto Sant’Elpidio, dove il titolare di uno stabilimento balneare pizzeria, all’attivarsi del sistema di allarme privato, ha lanciato la richiesta di intervento alle forze dell’ordine segnalando un ladro all’interno della sua attività.

Alla vista degli agenti giunti immediatamente sul posto, il ladro si è dato alla fuga scappando sulla spiaggia e nel momento in cui è stato raggiunto dagli agenti, si è lanciato in mare. Poco dopo essere entrato in acqua però, è andato in affanno, ha iniziato ad annaspare e andare più volte con la testa sott’acqua.

Viste le condizioni di pericolo che il ladro stava correndo e nonostante le difficoltà causate dal mare mosso e dalla scarsa visibilità della notte, gli agenti hanno trascinato in acqua un vecchio pattino di salvataggio presente in spiaggia e si sono lanciati in mare aperto cercando di avvicinare il più possibile l’uomo in difficoltà riuscendo ad afferrarlo e portarlo in salvo.

Affidato alle cure del 118 mentre era già in stato di ipotermia l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso. E’ stato perquisito e trovato in sesso di monete rubate dal registratore di cassa dello chalet pizzeria, il ladro è stato identificato e arrestato per furto aggravato. Oltre a salvarlo e assicurarlo alla giustizia, gli agenti hanno procurato per lui abiti asciutti tramite la Caritas.