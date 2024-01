Si fa prestare il telefonino da un turista per una finta chiamata urgente e scappa, 29enne nei guai

Porto Sant'Elpidio (Fermo) 13 gennaio 2024 - Ha finto di dover fare una telefonata urgente e si è fatto prestare il cellulare da un turista. In realtà ara uno stratagemma per rubarglielo.

Il ladro però, un rumeno di 29 anni senza fissa dimora, ha dovuto fare i conti con i carabinieri di Porto Sant’Elpidio, che lo hanno identificato e denunciato per furto con destrezza. Le indagini hanno preso il via da una segnalazione di un turista e fondamentale è stata state l’analisi delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza.

Il ladro si è appropriato del telefono cellulare della vittima all'interno di un bar del posto, facendo finta di dover effettuare una telefonata urgente, per poi fuggire senza lasciare tracce. Il danno complessivo ammonta a 300 euro.

I carabinieri di Porto Sant'Elpidio hanno informato l'autorità giudiziaria procedendo alla denuncia del malvivente. La presenza dei carabinieri sul territorio riveste un'importanza fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini. Grazie alla costante vigilanza e alle indagini condotte, è stato possibile individuare e deferire alla giustizia individui pericolosi, come nel caso in questione. Tuttavia, per garantire un'efficace lotta alla criminalità, è necessario il coinvolgimento e la collaborazione attiva dei cittadini.

La segnalazione tempestiva di individui sospetti o di eventuali attività illecite permette ai carabinieri di intervenire prontamente, interrompere i comportamenti illegali e proteggere la collettività. È importante sottolineare che segnalare situazioni o persone sospette non solo contribuisce a prevenire e reprimere la criminalità, ma permette anche di tutelare sé stessi e la propria comunità.