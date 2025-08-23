L’agente di Raoul Bova attacca dopo il forfait: "Assenza comunicata il 31 luglio. Pronte azioni legali"

Fermo, 23 agosto 2025 – Si fa amara la questione che lega Raoul Bova e la sua assenza a ‘La Notte dell’Orgoglio Marchigiano’ di Francavilla d’Ete. Dopo l’amarezza espressa dal sindaco e direttore artistico della manifestazione, Nicolino Carolini per aver appreso della disdetta dell’attore solo due ore prima dell’inizio dello spettacolo, arriva la smentita dell’agente dell’artista. Lo stesso, ha inoltre annunciato azioni legali affidate all’avvocato dei vip Giorgio Assumma, necessarie a tutelare l’onorabilità e la reputazione dell’artista.

"In data 31 luglio – afferma il legale – è stata inoltrata formale comunicazione dell’impossibilità per l’artista di prendere parte alla manifestazione ‘Notte dell’Orgoglio Marchigiano’ fissata per il 19 agosto a causa di sopravvenuti motivi personali, validi e documentabili. Tale comunicazione – prosegue – non ha incontrato opposizioni né rilievi, circostanza che lasciava ragionevolmente supporre la piena accettazione della rinuncia". Altro punto delicato della questione riguarda il tema della reputazione professionale di Raoul Bova. "Appare del tutto improprio e persino ingiusto – sostiene l’agente dell’attore – che il nome di Bova venga evocato per finalità promozionali o peggio per insinuare dubbi privi di ogni fondamento sulla sua professionalità".

Eppure la Pro loco ed il Comune, ribadiscono l’assoluta estraneità alla mail in questione. "Il contesto venutosi a creare, richiede un chiarimento – dice Carolini – la Pro loco ed il Comune, nel ruolo di organizzatori della manifestazione, non hanno rapporti diretti né con gli agenti degli artisti, né con gli artisti stessi, così come in questo caso. Rapporti e accordi che vengono curati da un’agenzia di spettacoli. Ribadisco che la notizia della disdetta della presenza di Bova – prosegue – ci è stata comunicata solo verbalmente dal manager dell’agenzia, poco più di un’ora prima dall’inizio dello spettacolo.

Nessuno degli organizzatori della manifestazione ha ricevuto mail. Ed è proprio questa la ragione che mi ha spinto a parlare di ‘mancanza di rispetto’ dell’attore, in quanto la sua assenza è stata per noi improvvisa e senza preavviso e senza un segno di scuse come un possibile messaggio o video. Non conosciamo i rapporti esistenti tra agente dell’attore e manager dell’agenzia di spettacoli. Pertanto – conclude Carolini – se sarà necessario saremo noi a rivolgerci alle vie legali per tutelare l’immagine della manifestazione che non ha mai, e ribadisco mai, avuto problemi di questa natura con nessun artista ospite, pur considerando che nei 25 anni di evento annuale, le note personalità accolte sono state tantissime". Dunque, il capitolo ‘Bova ed il forfait a La notte dell’Orgoglio Marchigiano’ non è chiuso.